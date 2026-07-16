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16 июля 2026 в 09:00

Когда нужно сэкономить, готовлю салат «Копейка»: дешевые продукты, а так вкусно, что съедается весь без остатка

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Если у вас ограничен бюджет, но хочется разнообразить обед или ужин чем-то вкусным, смело готовьте салат «Копейка». Он полностью оправдывает свое название, все продукты доступны каждому.

Для салата понадобятся: 4 вареных куриных яйца, 2 отварные моркови, 2 плавленых сырка, 1 банка красной консервированной фасоли, 2 зубчика чеснока, 4 ст. л. майонеза. Яйца, морковь и сырки натрите на крупной терке. С фасоли слейте жидкость и промойте бобы холодной водой. В салатнице соедините все ингредиенты, добавьте пропущенный через пресс чеснок, посолите по вкусу и заправьте майонезом.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить салат «Копейка» и дала совет: дайте готовому салату постоять в холодильнике 30 минут, чтобы вкусы соединились и чеснок отдал свой аромат полностью, — в итоге вы получите нежную, чуть пикантную закуску.

Ранее стало известно, как приготовить салат из помидоров для похудения — свежий, сочный, 60 ккал.

Проверено редакцией
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