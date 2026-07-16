Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
16 июля 2026 в 10:03

Европа установила барьер на продажу турпоездок в Россию

Юрист Геррейру: в ЕС запретили продажу туристических поездок в Россию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Продажа туристических поездок в Россию оказалась под полным запретом в Евросоюзе, заявил в беседе с РИА Новости португальский аналитик и юрист Алешандри Геррейру. По его словам, не разрешается устанавливать даже плакаты, рекламирующие РФ европейским путешественникам.

Всем туроператорам и всем сайтам, связанным с турагентствами, запрещено не только предлагать коммерческие услуги, но и продвигать Россию как туристическое направление среди граждан в Европейском союзе, — отметил Геррейру.

Ранее генеральный директор Центра туризма и отдыха Люсинэ Кодякова рассказала, что путешествия в Азию стали значительно доступнее по цене, нежели в Европу. Самыми популярными направлениями на сегодняшний день являются Таиланд, Вьетнам и Шри-Ланка.

До этого глава дипслужбы ЕС Кая Каллас признала, что в рамках 21-го пакета санкций против России пока не удалось согласовать запрет на въезд в ЕС участников СВО, но пообещала продолжить эту работу. По ее словам, их прибытие в Европу якобы представляет риск для безопасности.

Европа
Россия
ЕС
туристы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В RT рассказали о новой информации по делу Жиковича
Раскрыт кровавый план ВСУ в отношении Запорожской АЭС
«Как в эпоху Гитлера»: военэксперт о рекордных очередях в военкоматах Литвы
Трамп заговорил о наземной операции в Иране
В России могут ввести безлимитный отпуск топлива для одной отрасли
Мошенники заставили обманутых пенсионеров устроить взрыв в банке
Бизнесмен Ермолаев обвинил ГУР в организации покушения на него в Монако
СК начал расследование гибели главного инженера ЗАЭС
В Калининграде ищут 10-летнего мальчика, ушедшего из дома
В Петербурге нашли мертвой пропавшую трехлетнюю девочку
Акинфеев обозначил самого главного форварда мира
Россиянке после пластики удалили 80% тканей из-за некроза
Фотограф объяснила, как красиво снять салют
Белоусову рассказали, как армия улучшила удары с помощью ИИ и спутников
Стало известно, откуда ВСУ могли атаковать дроном главного инженера ЗАЭС
На Западе раскрыли, почему Трамп оказался в тупике в войне с Ираном
Трамп введет пошлины на бразильский импорт в размере 25%
Российский подросток собирался вступить в ряды террористов
Акинфеев назвал сборную, которая стала ориентиром для футболистов из России
Предприниматель ответил, как новый закон повлияет на цены на маркетплейсах
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке
Семья и жизнь

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.