Европа установила барьер на продажу турпоездок в Россию Юрист Геррейру: в ЕС запретили продажу туристических поездок в Россию

Продажа туристических поездок в Россию оказалась под полным запретом в Евросоюзе, заявил в беседе с РИА Новости португальский аналитик и юрист Алешандри Геррейру. По его словам, не разрешается устанавливать даже плакаты, рекламирующие РФ европейским путешественникам.

Всем туроператорам и всем сайтам, связанным с турагентствами, запрещено не только предлагать коммерческие услуги, но и продвигать Россию как туристическое направление среди граждан в Европейском союзе, — отметил Геррейру.

Ранее генеральный директор Центра туризма и отдыха Люсинэ Кодякова рассказала, что путешествия в Азию стали значительно доступнее по цене, нежели в Европу. Самыми популярными направлениями на сегодняшний день являются Таиланд, Вьетнам и Шри-Ланка.

До этого глава дипслужбы ЕС Кая Каллас признала, что в рамках 21-го пакета санкций против России пока не удалось согласовать запрет на въезд в ЕС участников СВО, но пообещала продолжить эту работу. По ее словам, их прибытие в Европу якобы представляет риск для безопасности.