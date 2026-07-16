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16 июля 2026 в 09:00

Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 16 июля: инфографика

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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В ночь на 16 июля Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в канале Минобороны РФ в мессенджере МАКС. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 375 дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«В течение ночи в период с 21:00 мск 15 июля до 08:00 мск 16 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 375 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона, Краснодарского края, Ставропольского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей», — сообщило ведомство.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

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