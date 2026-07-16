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16 июля 2026 в 10:03

В одной из стран стал приемлемым лозунг «убивать русских»

Посольство РФ в Австралии призвало остановить распространение языка ненависти

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Посольство России в Австралии выразило обеспокоенность в связи с риторикой местных СМИ и представителей власти, заявив, что лозунг «убивать русских» стал приемлемым в австралийском общественном пространстве, передает пресс-служба дипмиссии. Поводом для комментария стало интервью в газете The Australian с австралийскими военнослужащими, обучающими украинских военных в Польше, — публикация вышла под заголовком «Мы обучаем украинцев лучше убивать русских».

Эта смертоносная риторика, связывающая слова «убивать» и «русских», безответственными журналистами преподносится как нечто положительное. Теперь она получила политическое закрепление: сенатор Джеймс Патерсон, теневой министр обороны, разместил эту статью на своем сайте, — говорится в заявлении дипмиссии.

В посольстве подчеркнули, что страны, продолжающие вооружать Киев, несут ответственность за удары по мирным российским гражданам. Дипломаты также отметили, что подобная риторика обесчеловечивает и подвергает опасности австралийцев российского происхождения, и задались вопросом, насколько это соответствует ужесточенному в Австралии законодательству о преступлениях на почве ненависти.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти России осуждают запрет использовать русский язык в латышских СМИ. Он напомнил, что такое действие поражает в правах большое количество граждан балтийской страны.

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