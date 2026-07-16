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16 июля 2026 в 08:00

Просто лью кефир в овсяные хлопья — панкейки на завтрак: ажурные, с пузырьками, румяные и без комочков

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Просто лью кефир в овсяные хлопья — и через 10 минут на сковороде ажурные панкейки с пузырьками, румяные и без единого комочка. Они получаются нежными, пористыми, с лёгкой ореховой ноткой и хрустящей каёмочкой, если жарить на масле. Кефир делает тесто воздушным, а овсянка даёт приятную текстуру и сытость на пару часов.

Для приготовления вам понадобится: 1 стакан овсяных хлопьев (быстрорастворимых), 1 стакан кефира (жирность любая), 1 яйцо, 1 ст. ложка сахара, щепотка соли, растительное масло для жарки. Смешайте хлопья с кефиром, оставьте на 5–10 минут для набухания. Добавьте яйцо, сахар и соль, перемешайте до однородности. Разогрейте сковороду с маслом на среднем огне. Выливайте тесто половником, формируя круглые панкейки, и жарьте по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистого цвета. Подавайте горячими с любимыми топпингами.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже напекла этих панкейков на завтрак — семья съела их за 5 минут, дети попросили без меда, просто с маслом. Я добавила в тесто немного ванили и корицы, получилось ароматнее. Кстати, вместо кефира можно взять йогурт. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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