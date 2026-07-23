Больше не вожусь с дрожжевым тестом — заливаю бананы кефиром: завтракаю панкейками-пышками, нежными и воздушными

Беру спелые бананы, разминаю их в пюре, добавляю кефир, яйцо и муку — тесто получается как густая сметана. Жарю на сухой сковороде без масла — панкейки поднимаются, становятся золотистыми, с пористой структурой и ароматом банана. Они нежные, как облако, и тают во рту. Сладкие, но без лишнего сахара, идеальны с медом, ягодами или просто так. Завтрак за 10 минут, который нравится и детям, и взрослым. Проще не придумаешь!

Для приготовления вам понадобится: 2 спелых банана, 200 мл кефира, 1 яйцо, 150 г муки, 1/2 ч. ложки соды, щепотка соли, сахар по вкусу (можно без). Разомните бананы вилкой до пюре. Смешайте с кефиром, яйцом, содой и солью. Всыпьте муку, перемешайте до однородности. Разогрейте сковороду (можно сухую), выкладывайте тесто ложкой, формируя панкейки. Жарьте по 2–3 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Подавайте горячими.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила эти панкейки на завтрак — домашние съели их мгновенно, дети просили добавки. Я добавила в тесто ваниль и корицу, а вместо сахара — мед. Кстати, вместо кефира можно взять йогурт. Находка, а не рецепт!