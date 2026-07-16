КСИР заявил об уничтожении разведывательно-ударного беспилотника США

Силы ПВО Корпуса стражей исламской революции заявили об уничтожении американского беспилотника MQ-9 в воздушном пространстве Ирана, сообщили иранские телеканалы IRIB и агентство Tasnim. БПЛА перехватили в небе над городом Эндимешк.

Вражеский беспилотник MQ9 был перехвачен и уничтожен в небе над Эндимешком, — говорится в заявлении КСИР.

Эндимешк находится на юго-западе Ирана в провинции Хузестан. Город считается важным транспортным узлом, через него проходит Трансиранская железная дорога, связывающая Тегеран с Ахвазом. Население Эндимешка составляет около 180 тыс. человек.

MQ-9 Reaper — американский тяжелый разведывательно-ударный беспилотник, созданный для ВВС США и стран НАТО. Аппарат способен выполнять длительные полеты продолжительностью более 24 часов, оснащен современными оптико-электронными системами наблюдения и может перевозить до 1,7 тонны вооружения. Беспилотник используется для разведки, наблюдения и нанесения ударов.

Ранее представитель МИД Исламской Республики Исмаил Багаи сообщил, что Тегеран не хочет вести переговоры с Белым домом. По его словам, сейчас Иран сосредоточен на продолжении обороны.