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16 июля 2026 в 10:02

КСИР заявил об уничтожении разведывательно-ударного беспилотника США

IRIB: Иран уничтожил американский беспилотник MQ-9 Reaper

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Силы ПВО Корпуса стражей исламской революции заявили об уничтожении американского беспилотника MQ-9 в воздушном пространстве Ирана, сообщили иранские телеканалы IRIB и агентство Tasnim. БПЛА перехватили в небе над городом Эндимешк.

Вражеский беспилотник MQ9 был перехвачен и уничтожен в небе над Эндимешком, — говорится в заявлении КСИР.

Эндимешк находится на юго-западе Ирана в провинции Хузестан. Город считается важным транспортным узлом, через него проходит Трансиранская железная дорога, связывающая Тегеран с Ахвазом. Население Эндимешка составляет около 180 тыс. человек.

MQ-9 Reaper — американский тяжелый разведывательно-ударный беспилотник, созданный для ВВС США и стран НАТО. Аппарат способен выполнять длительные полеты продолжительностью более 24 часов, оснащен современными оптико-электронными системами наблюдения и может перевозить до 1,7 тонны вооружения. Беспилотник используется для разведки, наблюдения и нанесения ударов.

Ранее представитель МИД Исламской Республики Исмаил Багаи сообщил, что Тегеран не хочет вести переговоры с Белым домом. По его словам, сейчас Иран сосредоточен на продолжении обороны.

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