Летняя «Мимоза» с зеленым слоем: беру баночку горбуши — получается нежный и очень вкусный салат

Летняя «Мимоза» с зеленым слоем: беру баночку горбуши — получается нежный и очень вкусный салат

Летом классическую «Мимозу» готовлю немного по-другому. Добавляю свежий зеленый слой из огурца, укропа и зеленого лука — салат становится более легким, сочным и свежим.

Консервированная горбуша отлично сочетается с овощами, а привычная «Мимоза» приобретает совсем новое летнее звучание.

Для приготовления вам понадобится: картофель — 3 средние шт., морковь — 1 средняя шт., консервированная горбуша — 1 банка, яйца — 4 шт., твердый сыр — 120 г, свежий огурец — 1 крупный, зеленый лук — небольшой пучок, укроп — небольшой пучок, майонез — по вкусу, соль и черный молотый перец — по вкусу.

Картофель, морковь и яйца заранее отварите до готовности и полностью остудите. Картофель и морковь натрите на крупной терке. Белки, сыр и огурец натрите отдельно. Желтки и горбушу разомните вилкой. Зеленый лук и укроп мелко нарежьте и смешайте с тертым огурцом — получится освежающий зеленый слой.

Собирайте салат в таком порядке: картофель, горбуша, морковь, зеленый слой из огурца и зелени, белки, сыр, желтки. Каждый слой слегка смазывайте майонезом, при необходимости подсаливайте и немного поперчите.

Готовый салат уберите в холодильник минимум на 2 часа, чтобы все слои хорошо пропитались и вкус стал более гармоничным.

Личный опыт

Такую «Мимозу» летом готовлю даже чаще классической. Зеленый слой делает салат заметно свежее и легче, а огурец добавляет приятную сочность. Гости обычно сначала удивляются необычной прослойке, а потом обязательно просят рецепт.