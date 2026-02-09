Дочь Snoop Dogg устроила вечеринку на похоронах своей 10-месячной дочери

Дочь американского рэпера Snoop Dogg (настоящее имя — Келвин Бродус — младший) Кори Бродус провела церемонию прощания со своей 10-месячной дочерью в необычном формате, чем поделилась в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Вместо традиционных похорон с траурной атмосферой близкие решили устроить мероприятие, которое больше напоминает вечеринку.

Часть меня ушла с тобой, моя девочка, на всю жизнь, — написала Бродус.

Кори отметила, что семья стремилась сохранить память о малышке через радость, а не через глубокое горе. Во время церемонии прощания зал был декорирован воздушными шарами нежных цветов, цветами и фотографиями девочки. Гости предпочли светлую одежду, а вместо траурной музыки звучали умиротворяющие композиции.

Ранее сообщалось, что девочка появилась на свет на три месяца раньше положенного срока и почти все время провела в отделении интенсивной терапии для недоношенных новорожденных. В январе ее наконец выписали и отправили домой. Подробности о причинах трагедии семья не разглашает, ограничившись лишь кратким сообщением в социальных сетях.