Тарасова назвала Рудковскую непрофессионалом и отказалась с ней работать

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Татьяна Тарасова

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отказалась комментировать соревнования по фигурному катанию вместе с продюсером Яной Рудковской. По ее словам, которые приводит издание «Спорт-Экспресс», она не будет работать с непрофессионалами.

Она что, комментатор? Она разве комментировала фигурное катание, разбирается в нем, педагог или тренер? С непрофессионалами я не готова работать, — заявила Тарасова.

Ранее Рудковская сообщила о желании поработать в паре с Тарасовой. Продюсер заявила, что разбирается во всех прыжках, вращениях и дорожках в фигурном катании. По мнению Рудковской, с заслуженным тренером у нее бы получился хороший дуэт.

Рудковская является генеральным продюсером шоу своего супруга — двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко. Ранее она рассказала, что пригласила на выступление мужа Филиппа Киркорова и Диму Билана, которых раскритиковали после участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Продюсер заявила, что они ее друзья, поэтому она не видит причин не приглашать их на мероприятие.

При этом сама Рудковская не была замечена на звездной тусовке Ивлеевой, несмотря на полученное приглашение. Кроме продюсера на вечеринку, в частности, звали рэпера Тимати, актеров Филиппа Янковского и Настасью Самбурскую, певиц Нюшу и Зиверт, однако они также отказались от участия в мероприятии.