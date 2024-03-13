Тарасова обвинила Тутберидзе в допинге Валиевой. Она права?

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Татьяна Тарасова

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что в допинговом деле Камилы Валиевой виноваты наставники фигуристки, в частности лично Этери Тутберидзе. Почему Тарасова высказала такое мнение, является ли оно справедливым и что ответила на это тренер Валиевой — в материале NEWS.ru.

Почему Тарасова считает Тутберидзе виновной

Татьяна Тарасова в телепрограмме «Жизнь и судьба», выходящей на канале «Россия 1», возложила ответственность за допинг фигуристки Камилы Валиевой на тренера. По ее словам, спортсмен не может получить запрещенное вещество иным путем, кроме как из рук наставника. Известно, что в допинг-пробе Валиевой, взятой на чемпионате России — 2022 в Санкт-Петербурге, найдено запрещенное вещество триметазидин.

На Олимпиаде-2022 фигуристка работала с Этери Тутберидзе и ее командой в лице Даниила Глейхенгауза и Сергея Дудакова. Но в допинговом деле Валиевой виновной признали только саму спортсменку, ее дисквалифицировали на четыре года и лишили всех завоеванных наград начиная с 25 декабря 2021-го.

Тарасова заявила, что сама Валиева не виновата в произошедшем. По ее мнению, в стокгольмской лаборатории, где проверяли пробу Камилы, допинг тоже подсыпать не могли — этот факт проверялся и российскими, и зарубежными специалистами.

«Ни один спортсмен из рук доктора не возьмет никакую таблетку, ее может дать только тренер. Ну как дети могут взять у доктора такую таблетку (триметазидина. — NEWS.ru)? Без тренера у нас ничего не делается», — считает Тарасова.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Этери Тутберидзе

Что ответила Этери Тутберидзе

Тутберидзе в социальных сетях потребовала от Тарасовой извинений и заявила: фраза о том, что только тренер мог дать запрещенное вещество спортсмену, является клеветой.

«Хочется проигнорировать, чтобы не замараться от этой грязи. Но это уже намеренная клевета и ложные обвинения. Видимо, границы дозволенного совсем утеряны. Нельзя все списывать на возраст. Татьяна Анатольевна, на этот раз я жду от вас официальных извинений», — написала Тутберидзе.

Сама Валиева в интервью японской телерадиокомпании говорила, что всегда старалась следовать антидопинговым правилам.

«Со своей стороны могу сказать, что не принимала допинг сознательно. Мы проходим все-таки курсы от РУСАДА. Я ехала на Олимпийские игры и настраивала себя так, что это прекрасный праздник спорта, что это то место, ради которого ты так долго работаешь, так долго мечтаешь. А получились другие эмоции и другое отношение», — призналась Валиева.

Кого винила в допинге Валиевой Тутберидзе

В интервью экс-наставнику сборной России по футболу Леониду Слуцкому Тутберидзе рассказала, что Валиева «выпила чай и съела мороженое», которые ей предложили посторонние люди. Таким образом, по мнению Этери, допинг мог попасть в организм Камилы.

«Она мне рассказала, что какой-то волонтер ее угостил мороженым, а массажистка дала ей чай из пакетика. Я говорю: „Серьезно? И ты вот так выпила чай и съела мороженое? Камила!“ Она говорит: „Ну я не знаю...“ Мы учим-учим, но больше у нее веры ни к кому нет. Она изменилась», — заявила тогда Тутберидзе.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Камила Валиева

Какие версии попадания допинга выдвигала защита Валиевой

Камила Валиева на суде заявляла, что триметазидин мог попасть в ее организм несколькими способами:

через еду, которую готовил ее дед Геннадий Соловьев;

через загрязнение одного из медицинских препаратов, которые она принимала перед соревнованиями;

кто-то подсыпал запрещенное вещество в еду или воду.

Основной была версия с дедушкой Камилы. Мать Валиевой Алсу рассказывала, что дед сопровождал девушку на тренировки из-за повышенного внимания к ней со стороны болельщиков. Он принимал лекарства из-за многолетних проблем с сердцем. Когда триметазидин обнаружили в допинг-пробе Валиевой, Алсу заявила, что в одном из препаратов Геннадия имелось это вещество.

Камила добавила, что Геннадий часто готовил десерты на той же разделочной доске, на которой измельчал таблетки. Одно из таких угощений Валиева даже взяла на чемпионат России в Санкт-Петербурге в декабре 2021 года.

«Вероятно, таблетка попала в десерт, который он обычно мне дает. Я несколько раз случайно видела, как он измельчал таблетки ножом и растворял их в стакане и так принимал их. Так что я могла пить из того же стакана или дома что-то съесть с той же разделочной доски», — говорила Валиева.

Ни одну из версий, в том числе основную, защите Камилы не удалось доказать. Соловьев не появился на слушаниях, дав только письменные показания.

Фото: Kenjiro Matsuo/AFLO/Global Look Press Камила Валиева

Есть ли у WADA доказательства вины Тутберидзе

После вынесения приговора Валиевой президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил: «Значение имеют не только спортсмены, но и окружение спортсменов, чья деятельность должна расследоваться больше, лучше и глубже. Это еще больше относится к ситуациям, когда мы говорим о несовершеннолетних».

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) после дисквалификации Валиевой призвало правительства принять закон, согласно которому допинг несовершеннолетних считается уголовным преступлением.

«Допинг детей непростителен. Врачи, тренеры и другой вспомогательный персонал, уличенный в предоставлении несовершеннолетним веществ, улучшающих спортивные результаты, должны нести полную ответственность согласно Всемирному антидопинговому кодексу», — говорится в заявлении WADA на официальном сайте агентства.

В то же время генеральный директор WADA Оливье Ниггли сообщил, что организация не располагает данными, доказывающими причастность тренера Этери Тутберидзе к найденному у Камилы Валиевой допингу. По его словам, агентство считает, что фигуристка не принимала допинг сама, однако именно она столкнулась с последствиями и «была принесена в жертву».

«Был сделан выбор принести в жертву спортсменку, а не указать, кто на самом деле помог ей допингом. Мы думаем, что спортсменка приняла это вещество не одна, это была не ее инициатива. Она столкнулась с последствиями», — заявил Ниггли.

Фото: Kenjiro Matsuo/AFLO/Global Look Press Камила Валиева

Кто ответственен за допинг Валиевой

Спортивный юрист Анна Анцелиович в разговоре с корреспондентом NEWS.ru высказала свою точку зрения о вине Этери Тутберидзе.

«У нас есть ответственность персонала за спортсменов, что у тренера, что у врача она одинакова в зависимости от того, кто являлся инициатором и кто действовал с нарушением антидопинговых правил. Расследование должны проводить антидопинговые организации либо правоохранительные органы, которые выносят решения о тех или иных активных действиях. Если такие действия доказаны, человека привлекают к ответственности либо в рамках антидопинговых правил, либо к уголовной», — сказала Анцелиович.

По словам юриста, на данный момент «никаких решений даже по открытию дела мы не слышали».

«А только за то, что у тренера есть спортсмены, которых он тренирует, ответственность автоматически не наступает», — заключила Анцелиович.

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