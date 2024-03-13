«Границы дозволенного утеряны»: Тутберидзе призвала Тарасову к ответу Тутберидзе потребовала извинений от Тарасовой за слова о допинге Валиевой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Этери Тутберидзе

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе в Instagram (деятельность в РФ запрещена) потребовала официальных извинений от Татьяны Тарасовой, обвинившей ее в причастности к нарушению Камилы Валиевой. Так она отреагировала на заявление Тарасовой, которая заявила, что запрещенное вещество фигуристке могла дать только тренер.

Хочется проигнорировать, чтобы не замараться от этой грязи. Но это уже намеренная клевета и ложные обвинения. Видимо, границы дозволенного совсем утеряны. Нельзя все списывать на возраст. Татьяна Анатольевна, на этот раз я жду от вас официальных извинений, — написала Тутберидзе.

Ранее Татьяна Тарасова публично выразила мнение, что виновником допингового скандала, в центре которого оказалась Камила Валиева, является тренер. Она подчеркнула, что спортсменка не могла получить такой препарат иным путем, чем из рук наставника.

При этом генеральный директор WADA Оливье Ниггли заявил, что Всемирное антидопинговое агентство не располагает данными, доказывающими причастность Этери Тутберидзе к найденному у Камилы Валиевой допингу. Вместе с тем он отметил, что «вкус этого дела неприятен». По его словам, агентство считает, что фигуристка не принимала допинг сама, однако именно она столкнулась с последствиями и «была принесена в жертву».