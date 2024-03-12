Тарасова объяснила, кто виноват в допинговом скандале Валиевой Тарасова заявила, что Валиева могла получить допинг только от тренера

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Татьяна Тарасова

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова сообщила, что виновником допингового скандала, в центре которого оказалась фигуристка Камила Валиева, является тренер. В программе «Жизнь и судьба» на телеканале «Россия 1» она подчеркнула, иным путем спортсменка не могла получить такой препарат.

Эту таблетку может дать только тренер. По-другому не может быть. Ну как дети могут взять у доктора такую таблетку? — отметила Тарасова.

Тренер Валиевой Этери Тутберидзе неоднократно говорила, что ей и всей команде запрещалось комментировать скандал, чтобы не мешать расследованию. При этом, отмечала Тутберидзе, по прошествии двух лет ситуация не прояснилась, а обвинения продолжают сыпаться на команду спортсменки.