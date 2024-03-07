Стало известно об исключении Валиевой из сборной России Минспорт России исключил дисквалифицированную Валиеву из сборной РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Камила Валиева

Российскую фигуристку Камилу Валиеву, которая была дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил, исключили из списков кандидатов в сборную России, сообщает РИА Новости. Соответствующее решение приняло Министерство спорта РФ.

Исключение 17-летней фигуристки из сборной было проведено по правилам Минспорта. Решение о дисквалификации Валиевой на четыре года принял Спортивный арбитражный суд. Спортсменка снова сможет участвовать в соревнованиях с 24 декабря 2025 года.

Ранее Валиева рассказала, что старалась максимально следовать антидопинговым правилам. Однако восприятие фигуристкой Олимпийских игр как праздника спорта обернулось совершенно другими эмоциями. Она подчеркнула, что не принимала запрещенные вещества сознательно.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка ранее заявила, что Валиева сможет принимать участие в ее ледовых шоу. По ее словам, ее команде необходимо проанализировать полную расшифровку решений о дисквалификации фигуристки. После этого, по словам Навки, станет понятно, когда и где 17-летняя спортсменка сможет выступать на льду.