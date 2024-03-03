Валиева рассказала о своем отношении к антидопинговым правилам Валиева рассказала, что старалась максимально следовать антидопинговым правилам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Камила Валиева

Российская фигуристка Камила Валиева, дисквалифицированная на четыре года за употребление допинга, в интервью японской телерадиокомпании NHK рассказала о том, что старалась максимально следовать антидопинговым правилам. Однако ее восприятие Олимпийских игр как праздника спорта обернулось совершенно другими эмоциями.

Со своей стороны могу сказать, что не принимала допинг сознательно. Я старалась максимально следовать правилам. Мы проходим все-таки курсы от РУСАДА. Я ехала на Олимпийские игры и настраивала себя так, что это прекрасный праздник спорта, что это то место, ради которого ты так долго работаешь, так долго мечтаешь. А получились другие эмоции и другое отношение, — призналась Валиева.

В конце января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года и аннулировал все ее результаты начиная с 25 декабря 2021 года. Фигуристка не имеет права принимать участие в соревнованиях, а также выступать в шоу с государственной поддержкой.

После этого Валиева вышла в свет на церемонии открытия Игр будущего в Казани. Она изначально должна была стать послом турнира, но из-за дисквалификации приняла участие в церемонии открытия в качестве почетного гостя. В телетрансляции было видно, что фигуристка находилась на трибуне для ВИП-гостей рядом с президентом России Владимиром Путиным.