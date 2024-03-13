«Вкус этого дела неприятен»: WADA о вине Тутберидзе в ситуации с Валиевой WADA не нашло доказательств причастности Тутберидзе к допингу у Валиевой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Камила Валиева

Всемирное антидопинговое агентство не располагает данными, доказывающими причастность тренера Этери Тутберидзе к найденному у Камилы Валиевой допингу, сообщил генеральный директор WADA Оливье Ниггли, комментарий которого приводит Associated Press. Вместе с тем он отметил, что «вкус этого дела неприятен». По его словам, агентство считает, что фигуристка не принимала допинг сама, однако именно она столкнулась с последствиями и «была принесена в жертву».

Очевидно, что вкус этого дела очень неприятен, когда видишь, что был сделан выбор принести в жертву спортсменку, а не указать, кто на самом деле помог ей допингом. Мы думаем, что спортсменка приняла это вещество не одна, это была не ее инициатива. Она столкнулась с последствиями. Возможно, случай Валиевой показывает, насколько важно улучшить антидопинговую систему, мы делаем это сейчас, — заявил Ниггли.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что виновником допингового скандала, в центре которого оказалась фигуристка Камила Валиева, является тренер. Она подчеркнула, что спортсменка не могла получить такой препарат иным путем.