Юрист раскрыла, чем чревато для Валиевой ее участие в китайском шоу Юрист Анцелиович: Валиевой могут продлить дисквалификацию за участие в шоу в КНР

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Камила Валиева

Дисквалифицированная на четыре года российская фигуристка Камила Валиева рискует столкнуться с продлением ограничений, если решит выступить на ледовом шоу в Китае, рассказала изданию «ВсеПроСпорт» юрист Анна Анцелиович. Она пояснила, что безопасными для Валиевой могут считаться только коммерческие мероприятия, а не те, где соорганизатором или информационным партнером является Министерство спорта.

Если же есть там какая-то поддержка со стороны государства, одним из соорганизаторов, например, или информационным партнером является департамент спорта, то такое участие запрещено, — объяснила правозащитник.

В случае же если Валиева нарушит запрет, то к общему сроку ее дисквалификации добавится срок такой же длительности, а это дополнительные четыре года, уточнила Анцелиович.

Ранее Валиева рассказала о том, что старалась максимально следовать антидопинговым правилам. Однако ее восприятие Олимпийских игр как праздника спорта обернулось совершенно другими эмоциями. По ее словам, сознательно допинг она не принимала.

В конце января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года и аннулировал все ее результаты начиная с 25 декабря 2021 года. Фигуристка не имеет права принимать участие в соревнованиях, а также выступать в шоу с государственной поддержкой.