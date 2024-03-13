Юрист оценила вину Тутберидзе в допинговом деле Валиевой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Этери Тутберидзе

Спортивный юрист Анна Анцелиович в разговоре с корреспондентом NEWS.ru отреагировала на слова российского тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой в отношении Этери Тутберидзе, в момент работы с которой в допинг-пробы Камилы Валиевой был обнаружен триметазидин. По словам юриста, ответственность тренера и врача практически одинаковы.

У нас есть ответственность персонала за спортсменов, что у тренера, что у врача одинакова в зависимости от того, кто являлся инициатором и кто действовал с нарушением антидопинговых правил. Для этого есть расследование антидопинговых организаций либо правоохранительных органов, которые выносят решения о тех или иных активных действиях. Если такие действия доказаны, человека привлекают к ответственности либо в рамках антидопинговых правил, либо к уголовной, — сказала Анцелиович.

По словам юриста, на данный момент «никаких решений даже по открытию дела мы не слышали».

А только за то, что у тренера есть спортсмены, которых он тренирует, ответственность не наступает. Автоматической ответственности нет, — добавила она.

Ранее стало известно, что Всемирное антидопинговое агентство не располагаетданными, доказывающими причастность тренера Этери Тутберидзе к найденному у Камилы Валиевой допингу, сообщил генеральный директор WADA Оливье Ниггли. Вместе с тем он отметил, что «вкус этого дела неприятен». По его словам, агентство считает, что фигуристка не принимала допинг сама, однако именно она столкнулась с последствиями и «была принесена в жертву».

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что виновником допингового скандала, в центре которого оказалась фигуристка Камила Валиева, является тренер. Она подчеркнула, что спортсменка не могла получить такой препарат иным путем.