Что известно об исключении Камилы Валиевой из состава сборной России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Камила Валиева

Фигуристка Камила Валиева исключена из состава сборной России, заявил сегодня гендиректор Федерации фигурного катания РФ Александр Коган. Почему это произошло, какие последние новости известны о спортсменке сегодня, 7 марта?

Почему Валиеву исключили из состава сборной России

Спортивный арбитражный суд (CAS) 29 января 2024 года дисквалифицировал на четыре года Камилу Валиеву за нарушение антидопинговых правил.

«На Валиеву налагается дисквалификация сроком на четыре года начиная с 25 декабря 2021 года. Все результаты Валиевой от 25 декабря 2021 года аннулируются со всеми вытекающими из этого последствиями», — говорилось в заявлении пресс-службы CAS.

Во время Олимпиады-2022 в допинг-пробе Валиевой был обнаружен запрещенный препарат триметазидин. Спортсменка заявила, что это вышло случайно — ее часто угощал десертами дедушка, которому выписывали таблетки с триметазидином в составе. В Спортивном арбитражном суде заявили, что фигуристка не представила исчерпывающих доказательств того, что нарушение антидопинговых правил было непредумышленным.

Вернуться к соревнованиям фигуристка, согласно решению суда, сможет с 24 декабря 2025 года, когда истечет срок ее дисквалификации.

Какие последние новости выходили о Камиле Валиевой

В начале марта на Всемирном фестивале молодежи Валиева рассказала, что выступит в ледовом шоу в Китае. Сама программа еще не готова и находится в процессе разработки. Но спортсменка заявила, что исполнит в нем главную роль.

«Будут потрясающие танцоры, артисты, музыканты, все это будет на сцене. Готовим очень масштабное действие, надеюсь, у нас все получится и будет интересно», — отметила она.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Камила Валиева

Юрист Анна Анцелиович объяснила, что Валиева может получить дополнительную дисквалификацию сроком четыре года, если выступит в Китае.

«Если же есть там какая-то поддержка со стороны государства — одним из соорганизаторов, например, или информационным партнером является департамент спорта, — то такое участие запрещено», — объяснила правозащитник.

3 марта Валиева заявила, что не принимала допинг сознательно. В интервью японскому NHK спортсменка сказала, что старалась следовать правилам. На Олимпийские игры она ехала как «на прекрасный праздник спорта», а получила совсем другие эмоции и отношение.

29 февраля Верховный суд Швейцарии зарегистрировал апелляцию на решение CAS о дисквалификации Камилы Валиевой.

«Камила Валиева будет в составе жюри второй игры 1/8 финала Высшей лиги КВН. Пока фигуристке нельзя выходить на лед, она участвует в других проектах. Недавно приняла участие в съемках выпуска программы „Кондитер.Дети“, снялась в тревел-шоу „Маршрут на двоих“. Сейчас Камиле 17 лет, она учится в 11-м классе. Скоро будет сдавать ЕГЭ по русскому языку и биологии. Эти предметы необходимы для поступления на тренерскую профессию. Фигуристка хочет получить два высших образования. Так что планы на будущее есть, всенародная поддержка тоже. Пусть все сбудется», — написал 28 февраля Telegram-канал «Звездная пыль».

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