Корчевников, смерть Ланового, театр: как сейчас живет Ирина Купченко

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Ирина Купченко

Ирина Купченко в 76 лет остается ведущей актрисой Вахтанговского театра. Она известна зрителю по съемкам в фильмах «Дядя Ваня», «Обыкновенное чудо», «Поворот». Чем сейчас занимается артистка, какие последние новости выходили о ней?

Чем сейчас занимается Ирина Купченко

Купченко продолжает сниматься в кино. В прошлом году она вернулась к роли Натальи Георгиевны в сериале «Земский доктор. Восемь лет спустя», появилась в фильме «Пациент № 1» грузинского производства и картине «Каждый мечтает о собаке».

Актриса также выходит на сцену театра в спектаклях «Евгений Онегин» и «Война и мир». В ближайшее время Ирина Купченко отправится на гастроли в Минск, где выступит перед зрителями в постановке «Очень простая история».

В 2023 году Ирина Купченко была удостоена почетной премии «Верю». Награду ей вручил режиссер Никита Михалков во время церемонии открытия Московского международного кинофестиваля.

Что говорила Купченко об отмене русской культуры

Ирина Купченко считает невозможной отмену русской культуры и заявила, что отечественные артисты смеются над санкциями Запада.

«Мы, русские артисты, просто смеемся над тем, что кто-то пробует на Западе ввести запрет русской культуры. Потому что это невозможно. Это нонсенс и абсурд. Какие угодно можно вводить санкции против России, но отменить русскую культуру нереально. И то, что сейчас стали возвращаться русские названия в репертуар Ла Скала и других мировых театров, только тому подтверждение», — сказала она aif.ru.

Артистка обратила внимание, что театр Вахтангова ни при каких условиях не останется без гастролей. Помимо туров по российским городам, труппа также выступает в Китае и Казахстане.

За что Купченко обиделась на Бориса Корчевникова

Ирина Купченко неоднократно получала приглашения стать героиней передачи «Судьба человека», однако никогда не соглашалась на них. Как рассказал NEWS.ru ее коллега, артистка отказывается от эфира из-за телеведущего Бориса Корчевникова.

«Ирине Петровне предлагали очень достойный гонорар. Сумму разглашать не имею права. Но это выше 500 тысяч рублей. Однако она отказалась. Из-за ведущего», — признался сотрудник театра имени Евгения Вахтангова, где служит Купченко.

По словам коллеги актрисы, когда Борис Корчевников был ведущим «Прямого эфира», то посвятил одну из программ смерти сына Купченко Сергея Ланового, который умер в 2013 году. Эфир получился скандальным. Для артистки, переживавшей тогда тяжелый период в жизни, программа стала «ножом в спину», рассказали в театре. Друзья актрисы утверждают, что Купченко не простила Корчевникова до сих пор.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU Ирина Купченко

Что известно о личной жизни Ирины Купченко

В начале карьеры у Ирины Купченко был кратковременный роман с режиссером Андреем Кончаловским. В автобиографической книге «Возвышающий обман» он рассказал, что их отношения начались в гостинице «Советская» под итальянскую классическую музыку. После разрыва артисты сохранили дружбу.

Впервые Купченко вышла замуж в 1969 году за художника театра и кино Николая Двигубского. Они недолго прожили вместе. В 1972 году артистка связала себя узами брака с актером Василием Лановым. У них родилось двое сыновей, которых назвали в честь поэтов Александра Пушкина и Сергея Есенина. В 2013 году младший сын Сергей умер от сердечной недостаточности. Тогда Ирина Купченко отменила все свои выступления, но позднее вернулась на сцену и к съемкам.

В начале января 2021 года стало известно, что Василий Лановой и Ирина Купченко были госпитализированы с коронавирусной инфекцией. В конце месяца состояние артиста серьезно ухудшилось, его подключили к аппарату ИВЛ. 28 января того же года он скончался.

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