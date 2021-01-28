Купченко напросилась на госпитализацию, чтобы не расставаться с Лановым

https://static.news.ru/photo/f432eea2-61f3-11eb-a8b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Жена Василия Ланового Ирина Купченко упросила врачей госпитализировать её вместе с мужем, чтобы не расставаться и ухаживать за ним. Вместе супруги прожили 49 лет.

У актрисы была лёгкая форма коронавируса, не требующая стационарного лечения. Несмотря на положительный тест, её состояние оценивалось как лёгкое, сообщает Пятый канал. У Ланового было поражено 5% лёгких, ему требовалась госпитализация.

И тогда Ирина Купченко упросила врачей положить её вместе с мужем, чтобы ухаживать за ним. С супругом актриса была до последней минуты. Вместе Лановой и Купченко были не только в жизни, но и на сцене: в Театре Вахтангова много лет шли спектакли с их участием.

Ирина Купченко — третья жена Василия Ланового. Первой супругой актёра стала известная актриса Татьяна Самойлова, которая была однокурсницей актёра по Щукинскому училищу. Они поженились в 1955 году, но брак продлился всего три года. Виной стал загруженный график невероятно востребованного актёра и врачебный запрет его жене рожать детей.

Второй женой Ланового была актриса и режиссёр Тамара Зяблова. Пара прожила в счастливом браке десять лет. Для неё Лановой воплотил в жизни сцену из «Алых парусов», упросив капитана киношного корабля причалить в Ялте у санатория, где отдыхала его жена. Тамара встречала Василия на берегу как настоящая Ассоль. В 1971 году Зяблова погибла в автокатастрофе вместо со съёмочной группой.

Ирина Купченко воплотила в жизнь мечту Ланового об отцовстве. Она родила ему двух сыновей — Александра и Сергея. Семь лет назад младший сын Сергей внезапно умер от сердечного приступа.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Василий Лановой оставил в наследство близким дорогую недвижимость. Дом во Внуково и квартира у Арбата достанутся его жене Ирине Купченко и сыну Александру.