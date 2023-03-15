Акцию «Сад памяти» поддержали артисты театра и кино

Фото: Пресс-служба акции «Сад памяти»

Андрей Мерзликин

С 18 марта в России и за рубежом стартует акция «Сад памяти», посвященная героям Великой Отечественной войны. Волонтеры будут высаживать деревья, чтобы почтить память участников ВОВ. В ходе пресс-конференции, которая прошла 14 марта, организаторы эколого-патриотического проекта обсудили особенности и формат мероприятия в этом году. Поддержать организаторов решили артисты театра и кино Ирина Купченко, Андрей Мерзликин и Ольга Будина. Свои видеообращения также прислали художественный руководитель театра Олега Табакова Владимир Машков, актер Дмитрий Певцов и певец Shaman.

Конечно, у каждого будет что-то свое, личное. И, конечно, у нас будет общее — это благодарность нашим предкам, и мы должны эту живую память беречь. Беречь в течение всей нашей жизни, — подчеркнул Машков.

Актер рассказал, что уже принимал участие в акции и высаживал дерево в память о дедушке. В этом году вместе с ним в акции примут участие сотрудники театра Табакова, которые готовы совместно высадить целую аллею.

В этом году я с удовольствием сам приму участие в акции. Вместе с организаторами «Сада памяти» я высажу деревья в память обо всех героях, о которых пою в своей песне «Встанем». В Великой Отечественной войне погибли 27 млн человек, защищая нашу страну от фашистских захватчиков. Сегодня наши братья продолжают защищать Родину — они самоотверженно встали на ее защиту. Вспомним имена героев и высадим в их честь именные деревья, — рассказал SHAMAN.

Организаторы отметили, что в этом году акция будет посвящена юбилейным событиям ВОВ, таким как Сталинградская битва. В 2023 году «Сад памяти» расширит свою географию и пройдет в 89 регионах России. Аллеи будут высаживать также в честь участников специальной военной операции на Украине. За пределами России акция пройдет в 35 странах.

Народная артистка РСФСР, вдова Василия Ланового Ирина Купченко, прибывшая на пресс-конференцию, рассказала, что для нее «Сад памяти» — это больше, чем акция. Она пояснила, что примет участие в проекте в память о муже и всех тех, кто отдал жизнь в Великую Отечественную войну ради будущего.

Главной целью акции является не только увековечивание памяти героев, но и патриотическое просвещение молодежи. Кроме того, проект направлен на воспитание бережного отношения к деревьям и экологии.

Ранее стало известно, что бывших военных обучат патриотическому воспитанию молодежи. Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко сообщил, что проект «Твой герой» стартует 16 марта. Программа направлена на включение участников спецоперации в систему патриотического воспитания молодежи.