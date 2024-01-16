«Пел в больнице»: вдова сына Ланового о его последних днях, ролях и шутках

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Василий Лановой

Сегодня, 16 января, исполнилось бы 90 лет Василию Лановому. В интервью NEWS.ru вдова его младшего сына Сергея Ольга Коротина-Гессе вспомнила, каким был народный артист СССР, почему отказывался от роли в фильме «Офицеры» и как провел последние дни.

Почему Лановой начал заикаться и как избавился от этого

— Для кого-то из зрителей Лановой — это Иван Варавва из фильма «Офицеры», для других — Грей из «Алых парусов», для третьи — Павка Корчагин... А для меня — родная душа. Василий Семенович был удивительным. Общаешься с человеком уже немолодым и каждый раз поражаешься его жизнелюбию, стремлению как можно больше сделать в отпущенный судьбой отрезок времени.

Он бывал очень разным. Мог сыпать анекдотами и историями из жизни, хохотал. И с трудом сдерживал слезы, когда речь заходила, например, о Великой Отечественной войне, которая пришлась на его детские годы и наложила отпечаток на всю жизнь. Василий Семенович это часто подчеркивал.

Фото: РИА Новости Кадр из фильма «Алые паруса». В роли Ассоль — Анастасия Вертинская (четвертая слева), в роли Грея — Василий Лановой (четвертый справа)

Родители его работали на нефтехимическом заводе в Москве. В июне 1941-го семилетнего Васю с сестрами отправили отдыхать на Украину к бабушке и деду. Началась война, деревня оказалась «под немцами» на три года. Сложно объяснить молодому поколению, что такое оккупация, говорил Василий Семенович.

«Один немец, который остановился у нас в доме, подарил мне свой ремень. А другой фашист через несколько дней попытался у меня ремень этот отобрать. Я не отдал — тогда он дал очередь из автомата над моей головой. Я от страха стал заикаться, до сих пор слышу свист пуль у самого уха», — рассказывал он.

Через несколько лет, уже в Москве, доктор посоветовал Лановому петь в голос народные песни. Так как в них протяжные гласные. Благодаря этому удалось избавиться от заикания.

Василий Семенович возмущался, рассказывая о том, как в Европе (бывал там на гастролях) журналисты заявляли, мол, «вы в России со своей победой носитесь, мы уже забыли».

«Я у них поинтересовался: а сколько дней ваши страны сопротивлялись Гитлеру? Не помните? Я скажу: Польша была завоевана за 28 дней... За те же 28 дней в советском Сталинграде фашисты смогли захватить всего несколько домов. Дания продержалась сутки. А вся Европа покорилась за три месяца, освобождать ее пришлось нашим солдатам ценой своих жизней. Европа предпочла об этом забыть?!» — говорил он и прямо негодовал.

Что Лановой сказал режиссерам фильма «Как закалялась сталь»

— Как рассказывал Василий Семенович, в оккупации он учился в местной украинской школе. Однажды русский учитель втайне от фашистов читал ребятам роман «Как закалялась сталь». Когда спустя много лет Ланового пригласили пробоваться на главную роль в одноименном фильме, то он заявил режиссерам Александру Алову и Владимиру Наумову: «Что значит „пробоваться“ — это моя роль, только я должен сыграть ее!»

И сыграл, считаю, безупречно. Он очень жалел, что школьники сейчас не изучают этот роман. А ведь Корчагин — настоящий гражданин своей страны! «Он не предает свои убеждения, с таких героев нужно брать пример во все времена», — подчеркивал Лановой.

Почему Лановой отказывался от роли в фильме «Офицеры»

— Кстати, становиться актером Василий Семенович не стремился. Занимался в самодеятельности в Доме культуры ЗИЛ, но считал это детским увлечением. Профессию после школы выбрал другую — летчика — и собирался поступать. Педагог студии самодеятельности Семен Львович Штейн буквально за руку отвел в театральный!

Фото: В. Комаров/РИА Новости Кадр из кинофильма «Офицеры». Артист Георгий Юматов (слева) в роли Алексея Трофимова, Василий Лановой играет Ивана Варавву

И от роли в «Офицерах» Лановой отказывался трижды. Потому что «не понимал своего места в материале, не знал, как подойти к роли».

«В итоге оператор Михаил Кириллов предложил играть романтическую сторону русского офицерства — только после этого роль пошла», — вспоминал Василий Семенович.

В «Войне и мире» он мечтал сыграть князя Андрея. Но был, наверное, слишком молод. В итоге его утвердили на роль Анатоля. А вот европейская экранизация романа народному артисту категорически не понравилась. «Когда посмотрел, понял, что наша картина на порядок выше. Ни нам не надо ставить великую западную классику, ни им нечего в наш огород соваться, слишком разные мы душевно и ментально», — говорил он.

В отличие от успеха в кино, «роман с театром» у Василия Семеновича складывался неспешно. Даже уже сыграв в «Павке Корчагине», «Аттестате зрелости», фильме «Триста лет тому...» бегал в массовке Вахтанговского театра. Однажды пришел к художественному руководителю Рубену Николаевичу Симонову и заявил: «Ухожу — приглашает Олег Ефремов в «Современник». Симонов взвился: «Подождите!»... И утвердил его на несколько главных ролей. Василий Семенович, разумеется, блестяще справился.

«Попробуй останови Ланового»

— Однажды приезжал с концертом в Санкт-Петербург. После выступления решили вместе прокатиться по городу — Василий Семенович и мы с Сережей. Машина была старенькая, и мотор заглох посреди дороги. Что делает народный артист? Выходит из авто и начинает толкать. Я за рулем. Сергуня, тоже выскочив из машины, пытается протестовать: «Папа, подожди, дай я!» Но попробуй останови Ланового! Дорожное движение вокруг нас замедляется. Водители других автомобилей узнают народного артиста, притормаживают, спрашивают, какая нужна помощь.

Василий Семенович, продолжая толкать заглохший автомобиль, с улыбкой отвечает: «Спасибо, мы сами!» Сказал, что это было полезно — физкультурой позанимался. Это тоже редкое качество — бытовую неприятность перевести в шутку.

Вспоминается, как мы с Сережей приехали в Москву по работе, вечером отправились в театр. После спектакля зашли в гримерку — Василий Семенович попросил помочь донести до дома подаренные ему букеты. На гримерном столике стояли пирожные и конфеты. Я протянула руку. Народный артист с юмором подметил: «Все же лучше воздержаться. Ты и так величественная, а можешь стать еще величественнее». Другими словами, худеть надо! До сих пор, когда вижу конфеты, вспоминаю его слова и добрый смех. Он был прав! И сладкого сразу не хочется.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Василий Лановой

Как Лановой пел в больнице незадолго до смерти

— Однажды я поинтересовалась, как Василий Семенович относится к своей популярности у женщин. Он рассмеялся: «Хорошо отношусь!» Пояснил: «Специально понравиться не стараюсь. Просто остаюсь самим собой».

Однажды вместе — Василий Семенович и мы с Сергеем — пришли на светское мероприятие в ресторане. Подошла жена крупного чиновника и принялась откровенно заигрывать: «Василий Семенович, давайте потанцуем?» Он отказал вежливо: «Мне очень приятно ваше внимание. Но я устал и, пожалуй, посижу». С каким же оскорбленным видом дама удалялась! Видно было, что к отказам не привыкла.

От Василия Семеновича я узнала о поэте Габдуле Тукае, его поэзию он очень любил, особенно «Завещание». Роскошно читал стихотворение «Идя на бой, всегда поют» Семена Гудзенко. Часто повторял: «Россия — лучшая в мире страна... Нужно быть патриотом... Чтить память погибших на войне солдат...»

И в последние годы он играл на сцене на разрыв аорты. Когда в финале выходил на поклон, мне казалось, что под грохот аплодисментов, под крики «Браво» он держал за руку Бога и Бог восхищался им.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Василий Лановой

В больнице, оказавшись с осложнениями после коронавируса, пел народные песни. Те самые, с протяжными гласными, которые когда-то «прописал» ему московский доктор в качестве лекарства от заикания. Ведь при «короне» прежде всего страдают легкие — Василий Семенович песнями пытался их привести в норму. Но не хватило у организма ресурсов.

Очень люблю «Посвящение Еве», дуэт Василия Ланового и Евгения Князева был безупречным. Я многократно видела этот спектакль, считаю шедевром. Размышления о бытии из спектакля: «Жизнь — это обман. Нас помещают в нее, не спрашивая нашего согласия, и выставляют вон против нашей воли... Все остальное для нас — загадка, которую нам никогда не разгадать».

Очень жаль, что ушли и Василий Семенович, и Сережа (Сергей Лановой умер в 2013-м, причиной стал сердечный приступ. — NEWS.ru). Успокаиваю себя тем, что отец и сын вместе уплыли на корабле с алыми парусами. Но наступит день, мы обязательно встретимся — и все будет, как прежде.

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