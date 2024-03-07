Последние новости шоубиза сегодня, 7 марта: Лолита, Ивлеева, Бузова

Фото: Коллаж NEWS.RU

Певица Лолита Милявская попросила вернуть ее на сцену, а телеведущая Ольга Бузова рассказала о первой встрече с бывшим возлюбленным блогером Давой после расставания. Какие известны последние новости российского шоу-бизнеса?

Какие последние новости известны о Лолите

Певица Лолита Милявская вернулась в Россию из Болгарии, где у нее есть недвижимость и куда она уехала после отмены ее юбилейного тура из-за участия в «голой» вечеринке. Артистка опубликовала в социальных сетях видео из своей московской квартиры и рассказала, что в ближайшее время намерена заняться хозяйственными делами и уходом за домашними растениями. Исполнительница, держа секатор в руках, попросила вернуть ее на сцену.

«Тут главное — остановиться вовремя. P. S.: или возвращайте меня на работу, или я перейду на улицу стричь все, что, на мой взгляд, нуждается в симметрии», — заявила Лолита.

Музыкальный критик Сергей Соседов считает, что общественники «совершенно позорным образом» лишили профессии певицу Лолиту. По его мнению, никто не имеет права оставлять человека без любимого дела.

«Она не может зарабатывать профессией, не может давать концерты. Это недопустимо ни при каких условиях и обстоятельствах. Эти общественники вызывают у меня большое недоверие, и я выступаю против них. Никакие они не общественники. Это какая-то шиза, управляемая кем-то наверху», — заявил Соседов NEWS.ru.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Лолита

Какие известны последние новости об Ивлеевой

Блогерша Анастасия Ивлеева после организации «голой» вечеринки прекратила публиковать развлекательный контент и активно вести социальные сети. По мнению международного эксперта по личному бренду Юлии Корчагиной-Озджан, ведущая сможет вернуться к своей деятельности и возобновить контракты в этом году.

«Она себя сейчас чувствует однозначно потерянной. В попытке найти какой-либо вариант заработка, занятия, собственно, для того, чтобы перенаправить свое внимание и вернуть прежние времена. На самом деле ее образ и репутация пострадали, но не настолько сильно, как кажется, просто была пауза. В целом чаще всего после таких медийных событий и скандалов все проходит и забывается рано или поздно. В течение года у Насти восстановятся контракты и прочее», — сказала эксперт порталу «Страсти».

За Анастасию Ивлееву и участников «голой» вечеринки накануне вступилась певица Лариса Долина. Она считает, что общественности пора прекратить критиковать всех причастных к этому мероприятию.

«Их наказали и так! Потому что из самых главных новогодних эфиров их убрали — чем не наказание? Зачем дальше? Что еще придумывать? Это уже слишком! У нас не бывает середины... Ну, ошиблись. Мне кажется, все извинились, уже надо эту тему закрыть», — уточнила Долина.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU Анастасия Ивлеева

Какие известны последние новости о Бузовой

Певица и телеведущая Ольга Бузова на премьере телешоу «Сокровища императора» рассказала, что на съемках столкнулась со своим бывшим возлюбленным — исполнителем и блогером Давой (Давидом Манукяном). По ее словам, в их первую встречу она была не рада видеть экс-бойфренда.

«Я волновалась, переживала. Впервые состоялась наша встреча с моим бывшим молодым человеком, которого видеть не очень-то хотелось. Поэтому там стресса, поверьте, было достаточно. Новые условия, новые правила, новая страна, новые герои — все новое», — поделилась она.

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