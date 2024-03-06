«Ну, ошиблись»: Долина заступилась за участников «голой» вечеринки Долина призвала прекратить «отмены» участников «голой» вечеринки Ивлеевой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Лариса Долина

Певица Лариса Долина заявила, что общественности пора перестать критиковать артистов, которые посетили «голую» вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой. В программе «Самое время» Екатерины Стриженовой звезда джаза сказала, что ее коллеги просто «ошиблись».

Их наказали и так! Потому что из самых главных новогодних эфиров их убрали — чем не наказание? Зачем дальше? Что еще придумывать? Это уже слишком! У нас не бывает середины... Ну, ошиблись. Мне кажется, все извинились, уже надо эту тему закрыть, — сказала Долина.

При этом артистка подчеркнула, что проводить подобные мероприятия в период спецоперации неуместно и еще более неуместно транслировать подобное на широкую аудиторию. Долина добавила, что не видит ничего зазорного в том, что после скандала многие артисты стали посещать Донбасс.

С этой точкой зрения не согласилась председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она сказала, что Донбасс не должен быть местом для покаяния деятелей культуры, которые изменили свое отношение к СВО. По ее словам, жители региона не хотят видеть тех, кто «опорочил себя».

Ранее певец Филипп Киркоров дважды посетил Донбасс. Так, 3 февраля певец побывал в Горловке, где выступил перед сотрудниками и пациентами городской больницы. Он привез гуманитарную помощь и подарки для бойцов, а также пообещал оплатить протезы трем военнослужащим. 16 февраля поп-король ездил в Макеевку и привез детям игрушки.