Своими действиями удивил даже Путина: где сейчас находится Анатолий Чубайс

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

Анатолий Чубайс

Бывший глава «Роснано» и экс-спецпредставитель президента Анатолий Чубайс уехал из России после начала спецоперации. Где он находится сейчас, что о его отъезде говорил Владимир Путин, какие новости выходили о политике?

Чем Чубайс занимался в России

В начале 1990-х Анатолий Чубайс был заместителем и первым заместителем председателя исполкома Ленинградского городского совета народных депутатов, а затем стал главным экономическим советником первого мэра Ленинграда Анатолия Собчака.

В 1991 году Чубайс возглавлял комитет по управлению госимуществом, а через год занял должность вице-премьера в правительстве реформатора Егора Гайдара. Позже он возглавлял администрацию президента.

С 2008 по 2020 год Чубайс занимал кресло главы госкорпорации «Роснано», затем стал специальным представителем президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. В марте 2022 года, после начала спецоперации, он покинул эту должность.

Почему Чубайс уехал из России

Анатолий Чубайс весной 2022 года покинул пост спецпредставителя президента РФ, после чего вместе с женой, режиссером Авдотьей Смирновой, уехал из страны. СМИ неоднократно публиковали снимки супружеской четы из Израиля.

После того как бизнесмена с супругой заметили в отделении МВД Израиля, появились сообщения о том, что он мог получить гражданство страны. СМИ предположили, что россияне посещали отделение полиции, для того чтобы получить документы о гражданстве или забрать даркон — паспорт гражданина Израиля. Однако Чубайс опровергал эту информацию.

«Ни первое утверждение об обмене временного удостоверения, ни второе о недвижимости в Израиле не соответствуют действительности», — говорил он.

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press Анатолий Чубайс и Авдотья Смирнова

Что говорил Путин об отъезде Чубайса из России

Президент России Владимир Путин рассказал о тяжелых экономических процессах в «Роснано» из-за образования финансовой дыры после отъезда Анатолия Чубайса. По его мнению, бизнесмен, который стоял во главе компании, покинул РФ, так как боится уголовного преследования.

«Зачем-то прячется. Мне показали какую-то фотографию из интернета, где он уже не Анатолий Борисович Чубайс, а Мойша Израилевич. Зачем он это делает? Я не понимаю. Удрал. Может, связано еще с тем, что идут сложные процессы в структуре нанотехнологий, которые он возглавлял долгие годы, и там дыра, огромная дыра такая финансовая. Я не буду цифры называть. Большие цифры», — высказывался Путин.

Комментируя появление статьи Чубайса в российском журнале, где тот представлен независимым исследователем из Глазго, российский лидер назвал бизнесмена «квазиученым» и предложил сходить в цирк вместо того, чтобы увлекаться публикациями подобных авторов.

Путин отметил, что сам не читал статью, где Чубайс рассказывал про невыплаты зарплат в России в 1990-х. При этом президент РФ назвал предпринимателя «неглупым человеком» и допустил, что в публикации могут быть толковые мысли.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС/kremlin.ru Владимир Путин

Почему Чубайс уезжал из Израиля, где он сейчас

В октябре прошлого года, после начала полномасштабной войны Израиля с Палестиной, в соцсетях появилась фотография, на которой мужчина, похожий на Чубайса, стоит в аэропорту Тель-Авива. На изображении рядом с ним была женщина, похожая на его супругу.



Позже стало известно, что Чубайс с женой отправился в Дубай. Спустя время пара вернулась в Израиль, и бизнесмен сообщил, что поездка была запланированной.

«Поездка была давно запланированной, рабочей и короткой. Я уже вернулся в Израиль», — объяснил он.

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