Филипп Киркоров: последние новости 7 марта, скандалы, новое шоу, слухи

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Народный артист России Филипп Киркоров посетил премьеру реалити-шоу «Сокровище императора» в Москве. Какие еще последние новости о поп-короле известны?

Какие шоу с Киркоровым выйдут в ближайшее время

Вчера, 6 марта, в кинотеатре «Октябрь» в Москве прошла премьера реалити-шоу «Сокровище императора», которое стартует на канале ТНТ 10 марта. Участниками программы стали Филипп Киркоров, Мария Погребняк, Анатолий Цой, Зураб Матуа, Карина Кокс и другие знаменитости.

«Вы увидите нового Киркорова, которого еще никто не видел. Я сам себя такого не видел. Я понял, что во мне открылись такие возможности, такие чувства, я увидел себя совсем другим», — сообщил поп-король.

Помимо этого, на НТВ была показана реклама передачи «Звезды» с ведущим Азаматом Мусагалиевым. За звание самой смешной звезды России поборются Филипп Киркоров, Марина Федункив, Алексей Чумаков, Дмитрий Маликов, Джиган, Денис Дорохов, Мигель, Александр Ревва и другие.

«Всего будет 10 участников, каждый из них вносит 2 млн рублей в общий призовой фонд, таким образом, главный приз составит 20 млн рублей, большая часть которого будет потрачена в благотворительных целях», — сообщается на сайте НТВ.

24 февраля Киркоров принял участие в шоу «Конфетка» на ТНТ, спев в дуэте с народным артистом России Николаем Басковым.

Также исполнитель остался в жюри шоу «Маска». Премьера пятого сезона состоялась 18 февраля на канале НТВ.

Что за скандал с Киркоровым случился в Москве

3 марта в Crocus City Hall в Москве состоялся концерт «О чем поют 8 Марта», приуроченный к Международному женскому дню. В мероприятии приняли участие Филипп Киркоров, Валерия, Лев Лещенко, Николай Басков, Алексей Чумаков, Ярослав Дронов (SHAMAN), Александр Буйнов, Стас Пьеха, Стас Михайлов и другие артисты.

После выступления журналисты ждали Киркорова в специально отведенном для этого помещении, в которое знаменитости приходили, чтобы пообщаться со СМИ. По информации MK.RU, представители прессы больше всего хотели поговорить с поп-королем, чтобы задать ему вопросы о «голой» вечеринке и его поездке в Донбасс.

«Впрочем, заходить в правильную дверь, то есть к журналистам, как это делали его коллеги, Филипп не стал. И снова пошел в другую. Организаторы сначала звали Киркорова пообщаться с журналистами через менеджера, а потом подошли и к нему самому. Ответ был отрицательным в обоих случаях», — пишет MK.RU.

По данным СМИ, скандал случился из-за представителей певца, которые потребовали журналистов освободить помещение, чтобы они «не помешали» Киркорову пройти в гримерку и «не задали ему неудобный вопрос». Представители прессы возразили, из-за этого произошла перепалка.

«Видимо, опыт Киркорова ничему не учит. Как был на пафосе, так и остался», — цитирует MK.RU одного из свидетелей произошедшего.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Филипп Киркоров

Почему Киркоров проиграл суд о кадастровой стоимости жилплощади на Арбате

Мосгорсуд отклонил иск Филиппа Киркорова в отношении департамента городского имущества правительства Москвы. Артист хотел уменьшить размер земельного налога, для чего оспаривал кадастровую стоимость квартиры.

Исходя из данных картотеки московских судов, отказ в удовлетворении его иска датирован 4 марта 2024 года. Речь идет о жилплощади в районе Арбата. Ее площадь —537 кв. м.

Исполнитель намеревался убедить судей в том, что кадастровая стоимость апартаментов значительно отличается от установленной департаментом городского имущества города Москвы и размер налога на нее должен быть иным.

Почему Киркоров удалил пост про Пугачеву

3 марта в Сети появился клип на новую песню народной артистки СССР Аллы Пугачевой «Не беспокойся за меня». Видео опубликовал ее супруг Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

После этого Филипп Киркоров в микроблоге выложил различные кадры, на которых он либо находится в одиночестве, либо рядом с Примадонной. В одном из фрагментов музыкант дарит цветы бывшей жене, стоя перед ней на коленях.

«Первое воскресенье весны... По доброй традиции Аллы Пугачевой ВЕСНУ РАЗРЕШАЕМ! Весна всегда в твоей душе, в твоем сердце, в твоем творчестве. Спасибо за такую новую потрясающую песню. Спасибо авторам — Константину Губину за музыку и Алле за такой проникновенный текст. С праздником! Пой, Алла! Люблю», — написал Киркоров.

Однако спустя время поп-король удалил из соцсетей пост с упоминанием Пугачевой. Причина неизвестна.

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