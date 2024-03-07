Королевская семья Великобритании: последние новости 7 марта, Меган и Гарри

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Принц Гарри и Меган Маркл

Принц Гарри и его жена Меган Маркл не смогут стать лицами британской монархии из-за правил престолонаследия. Какие еще новости о королевской семье известны сегодня, действительно ли Великобритания готовится к смерти Карла III?

Почему принц Гарри и Маркл не станут лицами монархии

Сотрудница Института всеобщей истории РАН британовед Марина Айзенштат объяснила, что принц Гарри и его жена Меган Маркл не смогут стать лицами британской монархии из-за правил престолонаследия. Также она напомнила о плохой репутации супругов среди членов королевской семьи.

«Принц Уильям — старший сын Карла III, да, и у него есть дети. В Великобритании есть кому наследовать престол. Гарри и Меган не могут стать лицами монархии. Они сами себя поставили в положение, что их вынуждены были изгнать из семьи», — сообщила Айзенштат NEWS.ru.

По ее мнению, после того как в 2020 году принц Гарри и Маркл сложили с себя обязанности, связанные с королевской семьей, и переехали в США, они вели себя недостойно.

Какие условия выдвинули Маркл при возвращении в Британию

Эксперт по связям с общественностью Рене Смит считает, что Меган Маркл при возвращении в Великобританию должна сосредоточиться на благотворительности и публичных «реверансах» королевской семье. По ее словам, герцогине Сассекской ради благосклонности публики в общей сложности нужно сделать пять вещей.

«Участие в благотворительной деятельности или инициативах, которые находят отклик у британской общественности, может подчеркнуть ее стремление к положительному воздействию, потенциально смягчая общественное мнение», — пояснила Смит.

Она отметила, что будут полезны публичные жесты примирения и единства с королевской семьей. Маркл также нужно использовать соцсети для обмена опытом и мотивации с общественностью и быть открытой по поводу причин своего возвращения в королевство, добавила эксперт.

Фото: I-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press Меган Маркл

Что известно о состоянии Кейт Миддлтон после операции

Жена принца Уильяма Кейт Миддлтон на протяжении двух месяцев не появлялась на публике после того, как Кенсингтонский дворец в январе сообщил, что ей сделали операцию на брюшной полости. Причины хирургического вмешательства не разглашаются.

Несколько дней назад в Сети появились новые фотографии Миддлтон, сделанные недалеко от Виндзорского замка. На снимках принцесса Уэльская в темных очках едет на пассажирском сиденье машины Audi, которой управляет ее мать.

Информация о состоянии Миддлтон после операции до сих пор неизвестна, Букингемский дворец держит эти сведения в секрете, а принц Уильям игнорирует соответствующие вопросы.

Готовятся ли в Великобритании к смерти Карла III

По данным Daily Express, в Великобритании начали готовиться к смерти короля Карла III. По информации источника, в случае кончины монарха в королевстве пройдет операция под кодовым названием «Мост Менай».

Согласно плану, первыми о кончине монарха узнают премьер-министр Великобритании (сейчас этот пост занимает Риши Сунак), секретарь кабмина и несколько старших правительственных чиновников. После этого соответствующее объявление сделают в эфире телеканала BBC. Затем будет провозглашен новый король Великобритании — старший сын Карла III принц Уильям. Его супруга Кейт Миддлтон станет королевой-консортом.

В начале февраля в Букингемском дворце рассказали, что у короля Великобритании обнаружили онкологическое заболевание во время процедур, связанных с увеличением простаты. По данным Daily Mirror, сам монарх не планировал обсуждать вопросы наследия престола еще по меньшей мере 10 лет.

Жена британского короля Камилла на фоне сообщений о заболевании монарха решила не отменять запланированный отпуск и собирается улететь из Англии на море. По словам инсайдеров, Карл III сам уговорил супругу взять тайм-аут.

«Он видит, что она измотана. Камилла больше всех беспокоилась о здоровье мужа, но ей также приходилось поддерживать напряженный график королевских мероприятий и быть рядом с Кейт, поскольку у нее тоже проблемы со здоровьем», — сообщил обозреватель The Sun Ингрид Сьюард.

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