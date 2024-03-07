SHAMAN: последние новости сегодня, 7 марта, Орнелла Мути, слухи, концерты

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Шаман

Певец Ярослав Дронов (SHAMAN) научил целоваться итальянскую актрису Орнеллу Мути. Какие еще последние новости об артисте известны сегодня, где он выступит в ближайшее время?

Как SHAMAN научил Орнеллу Мути целоваться

SHAMAN в рамках Всемирного фестиваля молодежи в Сочи научил итальянскую актрису Орнеллу Мути целоваться по-русски.

Во время приветствия Мути поцеловала певца дважды. Тогда SHAMAN рассказал актрисе о русской традиции троекратного поцелуя.

«В России три, потому что Бог любит Троицу», — объяснил исполнитель.

Он также пригласил Мути на свои праздничные шоу, посвященные Международному женскому дню. Выступления запланированы на 9, 10 и 11 марта в столичном «Крокус Сити Холле».

По словам SHAMAN, Мути изъявила желание сняться в его клипе.

«Ну и главное — научил наших гостей прекрасной русской традиции — при встрече и на прощанье троекратно целоваться», — отметил музыкант.

SHAMAN добавил, что, выступая на фестивале в Сириусе, понял, что находится в правильном месте.

«Все люди, которые принимают участие в фестивале, очень талантливые. Я думаю, что их талант будет служить людям долго и радовать человечество. Я себя чувствую на своем месте, как будто я делаю все правильно. С полной отдачей от всей души и от всего сердца. И буду это делать и дальше!» — подчеркнул исполнитель.

Фото: IMAGO/Robert Schmiegelt/Global Look Press Орнелла Мути

Где SHAMAN даст концерты в ближайшее время

SHAMAN продолжает концертный тур по России.

В ближайшее время он выступит в Москве (9, 10, 11 марта), Санкт-Петербурге (20, 21 марта), Ессентуках (26, 27 марта), Ставрополе (28 марта), Краснодаре (30, 31 марта), Ростове-на-Дону (2, 3, 4 апреля), Таганроге (6, 7 апреля), Уфе (20 апреля), Ижевске (22 апреля), Набережных Челнах (25 апреля), Раменском (7 мая), Люберцах (13 мая), Чехове (15 мая) и Архангельске (28 мая).

Почему SHAMAN не исполнит гимн перед матчем Россия — Сербия

21 марта в Москве состоится товарищеский матч России и Сербии. Он пройдет на стадионе «Динамо».

Пресс-секретарь SHAMAN Антон Коробков-Землянский объяснил, что артист не сможет исполнить гимн перед матчем, поскольку в этот день будет выступать в Санкт-Петербурге.

«21 марта SHAMAN дает сольный концерт в Санкт-Петербурге с новой программой „Ты моя“. Билеты были раскуплены еще прошлой осенью, поэтому исполнить гимн России на открытии матча между сборными России и Сербии он не сможет», — сообщил Коробков-Землянский изданию Sport 24.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Шаман

Что известно о компромате на SHAMAN

Пресс-служба главы «Русской медиагруппы» Владимира Киселева прокомментировала информацию о том, что на музыкальной премии «Золотой Граммофон» журналистам раздали папки, в которых якобы лежал «компромат» на SHAMAN.

По данным представителей лидера группы «Земляне», гостям премии действительно были предоставлены материалы, однако они не содержали никаких сведений, которые могли бы опорочить репутацию музыканта.

«В папках нет никакого „компромата“, как писали некие издания. Раздали папки с материалами именно для того, чтобы не дискредитировали, не придумывали за Владимира Киселева и не начинали такими глупостями и словосочетаниями бросаться, как компромат. Нет никакой субъективности в высказываниях. Мы ничего не просим, хотите — печатайте, хотите — нет. Мы информируем для того, чтобы не было двойных толкований», — пояснили NEWS.ru в пресс-службе главы «Русской медиагруппы».

В папках содержались выдержки из публикаций СМИ о SHAMAN, а также сведения об исполнителе и его выступлениях.

В частности, в одной из статей говорилось: несмотря на то, что SHAMAN назвал себя самым популярным артистом, в списке крупнейшей социальной сети его нет.

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