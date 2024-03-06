SHAMAN показал итальянской актрисе, как целоваться по-русски SHAMAN научил актрису Мути троекратному русскому поцелую

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

SHAMAN (Ярослав Дронов)

Певец SHAMAN, настоящее имя которого Ярослав Дронов, познакомился с итальянской актрисой Орнеллой Мути и научил ее целоваться по-русски, передает aif.ru. На Всемирном фестивале молодежи знаменитость поприветствовала певца на свой манер, однако он ей объяснил, что в РФ существует традиция троекратного поцелуя.

Итальянская актриса посетила фестиваль с дочкой. Вместе с певцом они обсудили мероприятие, а после SHAMAN пригласил Мути на свой концерт «Ты моя», который пройдет 9, 10 и 11 марта по случаю Международного женского дня.

Иностранная артистка при этом выразила желание сняться в одном из клипов певца. Их беседа завершилась троекратным поцелуем, которому SHAMAN ранее научил собеседницу.

Несколькими днями ранее издание «Страсти» сообщило, что журналистам на «Золотом Граммофоне» раздали «компромат» на SHAMAN. По информации издания, представители прессы получили подборку высказываний Владимира Киселева, в которых он критикует артиста. Однако позднее в пресс-службе Киселева заявили, что эти данные не соответствуют действительности. По данным представителей лидера группы «Земляне», материалы раздали именно для того, чтобы за Киселева ничего «не придумывали» и не бросались такими «глупостями».