В МОК отреагировали на решение CAS по дисквалификации Валиевой Бах призвал уважать решение о дисквалификации Валиевой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Камила Валиева

Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой за нарушение антидопинговых правил следует уважать, заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах. По его словам, которые приводит ТАСС, деятельность окружения спортсменов должна расследоваться глубже. Особенно если это касается несовершеннолетних атлетов.

Мы приняли к сведению решение CAS, с которым МОК, конечно, согласится. <...> Все имеют право на критику решения суда, иметь собственное мнение, мы же должны полностью уважать это решение, — сказал Бах.

Президент МОК призвал ответственные за борьбу с допингом организации внимательнее относиться к окружению спортсменов, уличенных в употреблении запрещенных веществ. По его словам, к ним нужно применять еще более жесткие санкции, когда дело касается несовершеннолетних.

Разбирательство по допинг-делу Валиевой шло почти два года. В пробе спортсменки нашли запрещенное вещество триметазидин. Срок ее отстранения от соревнований будет отсчитываться с 25 декабря 2021-го, когда она сдала пробу. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в ответ на это призвала дисквалифицировать CAS, который вынес решение по делу Валиевой.