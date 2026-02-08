Грузовик на скорости влетел в россиян на популярном курорте Двое туристов из России попали в реанимацию после ДТП в Таиланде

Двое туристов из России попали в реанимацию после ДТП в Таиланде, пишет Telegram-канал Mash. Супружеская пара направлялась в зоопарк, однако по дороге в них на скорости врезался грузовик.

По данным канала, муж и жена из Норильска ехали из Паттайи в Сирачу. Они планировали посетить открытый зоопарк Кхао Кхео и вернуться обратно 10 февраля. Во время перестроения на соседнюю полосу их сбил местный житель на грузовике.

У 41-летнего мужчины диагностировали разрыв мочевого пузыря, переломы ребер и таза. Его прооперировали, он находится в сознании, однако не сможет ходить как минимум два месяца. Его 35-летняя супруга находится в коме с кровоизлиянием в мозг, она подключена к ИВЛ и не дышит самостоятельно. Кроме того, у россиянки сложный перелом правой ноги.

Пострадавших перевозят на носилках, но для этого необходимо выкупить 12 пассажирских мест в самолете. Как пишет канал, транспортировка обойдется в 3-4 млн рублей. Для семьи эта сумма неподъемная: мужчина работает рядовым диспетчером в горно-металлургической компании, женщина — продавцом косметики. По информации канала, друзья и коллеги решили помочь и объявили сбор средств.

Ранее слон напал на автобус с туристами из России в национальном парке Шри-Ланки. Животное вырвало дверь салона, пытаясь получить угощение. По словам местных жителей, слон часто выходит на дорогу в поисках фруктов. После того как туристка протянула животному угощение, он начал раскачивать автобус. Водитель и пассажиры успели выбежать из салона, никто не пострадал.