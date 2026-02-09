Простейший пирог «Яблочные дольки»: нежная выпечка к чаю с ароматом корицы

Этот пирог — идеальный выбор для уютного чаепития. Сочные яблоки, пропитанные ароматной корицей, делают его невероятно нежным и вкусным. Готовится быстро, а съедается еще быстрее.
Список продуктов
- Молоко (жирностью 2,5% и выше) — 100 мл
- Яблоки — 3 шт.
- Куриные яйца — 3 шт.
- Корица — ½ ч. л.
- Масло сливочное — 50 г
- Мука хлебопекарная — 180 г
- Разрыхлитель — 1 ч. л.
- Сахарный песок — 150 г
- Ванильный сахар — 1 ч. л.
- Щепотка соли
Способ приготовления
Яйца с сахарным песком и ванильным сахаром взбейте, пока не образуется пышная масса. Влейте молоко, растопленное сливочное масло и перемешайте.
В отдельной миске соедините муку, разрыхлитель, соль и корицу. Всыпьте в жидкую смесь и перемешайте до однородности. Очистите яблоки, уберите сердцевину и нарежьте тоненькими дольками.
Вылейте тесто в смазанную форму, разложите яблоки по кругу, слегка вдавливая их. Отправьте пирог в разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте от получаса и дольше (зависит от вашей духовки) до золотистой корочки.
Дайте пирогу остыть, посыпьте сахарной пудрой и подавайте к чаю.
Совет: разнообразить вкус пирога можно с помощью цедры, орехов или сухофруктов.
