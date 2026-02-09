Зимняя Олимпиада — 2026
Простейший пирог «Яблочные дольки»: нежная выпечка к чаю с ароматом корицы

Простой пирог с яблоками дольками: как приготовить Простой пирог с яблоками дольками: как приготовить Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Этот пирог — идеальный выбор для уютного чаепития. Сочные яблоки, пропитанные ароматной корицей, делают его невероятно нежным и вкусным. Готовится быстро, а съедается еще быстрее.

Список продуктов

  • Молоко (жирностью 2,5% и выше) — 100 мл
  • Яблоки — 3 шт.
  • Куриные яйца — 3 шт.
  • Корица — ½ ч. л.
  • Масло сливочное — 50 г
  • Мука хлебопекарная — 180 г
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.
  • Сахарный песок — 150 г
  • Ванильный сахар — 1 ч. л.
  • Щепотка соли

Способ приготовления

Яйца с сахарным песком и ванильным сахаром взбейте, пока не образуется пышная масса. Влейте молоко, растопленное сливочное масло и перемешайте.

В отдельной миске соедините муку, разрыхлитель, соль и корицу. Всыпьте в жидкую смесь и перемешайте до однородности. Очистите яблоки, уберите сердцевину и нарежьте тоненькими дольками.

Вылейте тесто в смазанную форму, разложите яблоки по кругу, слегка вдавливая их. Отправьте пирог в разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте от получаса и дольше (зависит от вашей духовки) до золотистой корочки.

Дайте пирогу остыть, посыпьте сахарной пудрой и подавайте к чаю.

Совет: разнообразить вкус пирога можно с помощью цедры, орехов или сухофруктов.

Посмотрите другой рецепт выпечки у нас на сайте: беляш с мясом.

