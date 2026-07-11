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11 июля 2026 в 05:00

Адская жара до +35, дожди, грозы: прогноз погоды в России на 13–19 июля

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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На следующей неделе практически во всех регионах РФ прогнозируется теплая погода. Лишь в ряде областей она может опуститься до +12–15 градусов. Почти везде ожидаются сильные дожди. О погоде в России в период с 13 по 19 июля NEWS.ru рассказала научный сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина.

Какая погода ожидается в Москве и соседних областях с 13 по 19 июля

Погоду в Москве и Московской области будет определять циклон. До четверга ожидаются дожди. В понедельник — облачно с прояснениями, дождь, местами гроза, температура воздуха составит от +20 до +25 градусов. Во вторник пройдет атмосферный фронт, временами будет идти дождь, столбики термометра покажут +21–26. В среду прогнозируется переменная облачность, местами кратковременный дождь, температура +22–27. В четверг она не изменится. С пятницы по воскресенье осадки не ожидаются. Погоду будет определять скандинавский антициклон.

В Московской, Смоленской, Тверской, Костромской, Ярославской, Ивановской и Владимирской областях прогнозируется температура в рамках климатической нормы с кратковременными дождями. В понедельник и среду ожидаются сильные осадки. Ветер будет северным, столбики термометра будут показывать +22–27 градусов, во вторник — +20–25, в выходные — +26–27.

В Рязанской, Калужской, Тульской, Орловской и Брянской областях в начале недели преобладающая температура составит +20–25 градусов, в четверг — до +28. По ночам будет не ниже +15–16. В течение недели ожидаются кратковременные дожди.

В Тамбовской, Липецкой, Воронежской, Курской и Белгородской областях погода будет прохладнее нормы на градус. В начале недели максимальная температура воздуха составит +28 градусов, во вторник — +27, ближе к концу недели — +28. Во вторник возможны кратковременные дожди. В ночные часы столбики термометров будут показывать от +12 до +15 градусов.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Какая погода прогнозируется в Петербурге и на Северо-Западе России с 13 по 19 июля

В Петербурге в понедельник, во вторник и в среду будет солнечно и без осадков. Днем в понедельник температура воздуха составит +25–27 градусов, во вторник — +23–25. Скорость ветра достигнет четырех метров в секунду. Температура ночью — +16–17 градусов. К концу недели ожидается потепление.

В Ленинградской, Новгородской и Псковской областях на следующей неделе ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха в понедельник составит +23–28, во вторник — +21–26, в среду и четверг — +22–27. По ночам столбики термометров будут показывать +14–16.

В Вологодской, Калининградской, Мурманской областях и Карелии на следующей неделе прогнозируется температура +15–20 градусов. Ожидаются кратковременные дожди. Ночью столбики термометров будут показывать +9–14.

В Архангельской области, Ненецком автономном округе и Республике Коми всю неделю ожидается температура +21–26 градусов. На севере регионов — +15–16. Ночью столбики термометров будут показывать +10–12 градусов. Осадки не прогнозируются.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Какая погода ожидается в Поволжье и на юге России с 13 по 19 июля

В Удмуртии, Чувашии, Марий Эл, Пермском крае, Кировской и Нижегородской областях температура воздуха будет в пределах нормы. В понедельник и вторник столбики термометров будут показывать +21–26 градусов, в среду — +20–25, в четверг — +22–27. Ожидаются кратковременные дожди.

В Татарстане, Башкортостане, Мордовии, Ульяновской, Пензенской, Саратовской, Самарской и Оренбургской областях прогнозируется температура ниже климатической нормы. В дневные часы воздух прогреется до +25 градусов. По ночам температура составит от +15 до +16 градусов. Ежедневно будут идти кратковременные дожди, сильные — в четверг.

В Калмыкии, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях местами выпадут осадки. Температура будет в пределах климатической нормы. В дневные часы воздух прогреется до +29–34 градусов. По ночам столбики термометров будут показывать от +15 до +21.

В Адыгее, республиках Серверного Кавказа ожидается температура выше нормы, от +28 до +33 градусов. В четверг столбики термометров будут показывать +30–35. Возможны кратковременные дожди, ночью — от +17 до +18. В Дагестане всю неделю будет солнечно. По ночам столбики термометров будут показывать +22–23.

В Краснодарском крае температура будет выше нормы. На протяжении всей недели столбики термометров будут показывать +31–32 градуса. Будет солнечно и без осадков. Температура воздуха ночью составит от +17 до +18.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Какая погода прогнозируется в регионах Урала с 13 по 19 июля

На Ямале и в ХМАО ожидается температура в пределах климатической нормы. В понедельник она составит +19–24 градуса, во вторник и среду — +22. При этом по ночам похолодает до +9–11. Возможны дожди, местами сильные.

В Свердловской, Тюменской, Челябинской и Курганской областях температурный фон прогнозируется выше климатической нормы примерно на два градуса. В начале недели столбики термометров будут показывать +25–30 градусов, в среду — +23–28, пойдут сильные дожди. В ночные часы температура составит от +16 до +18 градусов. Всю неделю прогнозируются кратковременные дожди.

В Челябинской и Курганской областях будет теплее нормы. Неделя начнется с теплой погоды — +28–33, пойдут сильные дожди. Жара ослабеет к четвергу — столбики термометров будут показывать +24–29, пройдут сильные дожди.

Как изменится погода в Сибири с 13 по 19 июля

На севере Красноярского края, Таймыре и в Туруханском районе ожидается температура выше климатической нормы. В понедельник и вторник днем столбики термометров будут показывать +25 градусов, в среду — +24, в конце недели будет солнечно. По ночам похолодает до +13–14 градусов.

В Алтайском крае, Новосибирской, Омской и Томской областях будет аномально жарко. В среду воздух может прогреться до +35 градусов, во вторник ожидаются сильные дожди. В начале недели температура составит +28–29, в четверг — +29. Ночью будет без осадков, столбики термометров покажут +14–16 градусов.

В Туве, Хакасии, Республике Алтай, на юге Красноярского края и в Кемеровской области температура останется в рамках климатической нормы. В понедельник будет без осадков, во вторник столбики термометров покажут +28–33.

В Иркутской области в начале недели дневная температура составит +21 градус. Самый жаркий день — среда, будет солнечно, воздух прогреется до +26. В понедельник, вторник и четверг ожидаются кратковременные дожди.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Какая погода ожидается на Дальнем Востоке с 13 по 19 июля

В Бурятии на следующей неделе ожидается температура ниже нормы. В понедельник воздух прогреется до +21, во вторник — до +25, прогнозируются сильные дожди. В среду столбики термометров поднимутся до +25, ожидаются кратковременные осадки. Ночью воздух остынет до +10–11.

В Забайкалье в начале недели будет холоднее климатической нормы на три градуса. В начале недели столбики термометров будут показывать +22–26, ночью — +11–12. Сильные дожди ожидаются в понедельник, во вторник — умеренные.

В Республике Саха (Якутия) температура будет в пределах климатической нормы. Местами на севере и западе региона ожидается довольно прохладная погода. В начале недели воздух остынет до +11–16 градусов. Затем температура повысится до +20. На востоке будет +17–22 градуса, затем потеплеет до +19–24. В западных районах днем ожидается температура +18–23. Возможны кратковременные дожди. В центральном регионе температура будет выше климатической нормы, днем — +24–29. Ожидаются кратковременные осадки, местами сильные.

В Амурской области сильные дожди пройдут в понедельник, среду и четверг. В начале недели днем ожидается температура до +30 градусов с последующим понижением, ночью — +14–17.

В Магаданской области в понедельник и вторник воздух прогреется до +20–22 градусов, в среду и четверг — до +24–25. На побережье температура будет не выше +12, ночью — +11.

На Чукотке в континентальных районах в начале недели будет +18 градусов, в среду — +19, в четверг — +21. Ожидаются небольшие кратковременные дожди. На побережье температура не превысит +14–16.

На Камчатке с понедельника до среды воздух прогреется до +27–29 градусов. К четвергу температура понизится до +24. В южных районах будет +18–19.

В Хабаровском крае и Еврейской автономной области в течение семи дней ожидаются сильные дожди. Днем температура воздуха составит +28–32 градуса, ночью — +19–21. Ожидается высокая влажность, будет жарко и душно.

В Приморском крае днем температура поднимется до +29 градусов. Во вторник, среду и четверг усилятся дожди. Во Владивостоке столбики термометров будут показывать +21–23.

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