Разрушительный смерч грозит еще одному региону России

Опасность возникновения смерчей прогнозируется в Тюменской области на 23 июня, рассказал ТАСС начальник отдела метеопрогнозов тюменского гидрометцентра Дмитрий Шпортько. По словам эксперта, в регионе ожидаются сильные ливни, грозы, крупный град и порывистый ветер, достигающий скорости до 25 метров в секунду.

В Тюменской области именно сегодня, 23 июня, имеется опасность возникновения смерчей. По синоптическим условиям, такая вероятность есть. Смерч — это развитие кучево-дождевых облаков, сейчас циклон стоит большой, тропические воздушные массы выносятся. Воронка закручивается, это и есть смерч, — поделился Шпортько.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области прошел мощный торнадо, повреждены десятки домов и автомобилей. Сильный смерч сопровождался ливнем и градом. Стихия срывала кровли с домов, валила деревья и рвала линии электропередачи. Из-за этого у части жителей пропал свет.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области уточнили, что после урагана в регионе за медицинской помощью обратились 16 человек. По информации ведомства, сильнее всего от мощного торнадо пострадал город Кушва.