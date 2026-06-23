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23 июня 2026 в 08:49

Названо число пострадавших после разрушительного торнадо в Кушве

МЧС: 16 человек обратились к медикам после торнадо в Свердловской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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После урагана в Свердловской области за медицинской помощью обратились 16 человек, заявила на платформе МАКС пресс-служба ГУ МЧС России по региону. По информации ведомства, сильнее всего от мощного торнадо пострадал город Кушва.

В регионе продолжаются работы по ликвидации последствий комплекса опасных погодных явлений. По состоянию на 06:00 (04:00 мск. — NEWS.ru) за медицинской помощью обратились 16 человек, — отметили в министерстве.

Повреждены 99 частных жилых домов, 25 автомобилей и 15 линий электропередачи. Полностью разрушены 32 жилых дома. Спасатели развернули один пункт временного размещения на 50 человек. В Кушве после урагана введен режим чрезвычайной ситуации.

Ранее сообщалось, что последствия торнадо в Кушве попали на видео. Населенный пункт оказался в эпицентре разрушительного смерча. На кадрах видно, как с жилых домов посрывало крыши, машины побиты, а деревья повалены. Без электричества остались около пяти тысяч человек.

До этого синоптик Константин Грибанов предупредил, что смерчи, подобные тем, которые наблюдались в Кушве, могут стать более частым явлением на Урале. По его словам, торнадо могут появиться на территории региона из-за процесса глобального потепления.

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МЧС РФ
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