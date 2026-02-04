Зимняя Олимпиада — 2026
Дело Лазаревой вернули на новое рассмотрение из-за процессуальных нарушений

Мосгорсуд отменил приговор телеведущей Лазаревой и направил дело на пересмотр

Московский городской суд отменил приговор по второму уголовному делу телеведущей Татьяны Лазаревой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) и направил материалы на новое рассмотрение, сообщил ТАСС ее адвокат Леонид Соловьев. Основанием для такого решения стали процессуальные нарушения, выявленные при рассмотрении судом первой инстанции. Дело телеведущей передали на новое рассмотрение мировому судье.

По жалобе прокуратуры Мосгорсуд отменил приговор Лазаревой. По мнению прокурора, не тот суд рассмотрел дело: должен был мировой судья, а рассмотрел районный суд, — сказал адвокат.

Второй Западный окружной военный суд в декабре 2024 года заочно осудил Лазареву на 6,5 года колонии по делу об оправдании терроризма. Согласно материалам, в августе 2023 года телеведущая в ходе интервью на одном из YouTube-каналов заявила о допустимости террористических атак в России. Позже Лазарева обжаловала приговор в Верховном суде России.

До этого 2-й Восточный окружной военный суд заочно приговорил к шести годам лишения свободы бывшего корреспондента ОТР Анну Зуеву (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) за публичное оправдание терроризма. Также журналистку уже два раза привлекали к административной ответственности за отсутствие плашки иноагента.

