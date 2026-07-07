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07 июля 2026 в 10:48

Инвесторам предложили приобрести 17 помещений на юге Москвы

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В Москве на торги выставили 17 помещений для бизнеса, расположенных в районе Бирюлево Восточное, пишет «Москва 24» со ссылкой на руководителя департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова. Объекты находятся по адресам 6-я Радиальная улица, дом 7/1, корпуса 1 и 2, на первых этажах.

Расположение объектов на территории жилого комплекса может обеспечить высокую проходимость и востребованность среди местных жителей, — подчеркнул Пуртов.

В помещениях свободного назначения можно реализовать разные бизнес-проекты, в том числе открыть торговые точки или досуговые центры. Площадь объектов варьируется от 61,8 до 129,4 квадратного метра. Заявку на участие в аукционах можно подать до 10 июля. Сами торги проведут 17 июля на платформе «Росэлторг».

Ранее Пуртов сообщил, что в Москве на торги были выставлены пять нежилых помещений, расположенных на Шарикоподшипниковской улице в Южнопортовом районе. Предпринимателям предложили объекты свободного назначения на седьмом этаже дома у станции метро «Дубровка».

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