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07 июля 2026 в 10:58

В Монако задержали офицера ГУР Украины по делу о покушении на Ермолаева

По делу о покушении на Ермолаева в Монако задержали двух человек

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Действующий офицер Главного управления разведки Минобороны Украины и бывший сотрудник силовых органов задержаны по делу о покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако, сообщает «Украинская правда». Издание не приводит других подробностей о задержании.

ГУР Украины длительное время возглавлял Кирилл Буданов, который с января 2026 года занимает должность главы офиса президента Украины Владимира Зеленского. Буданов также рассматривается как один из возможных кандидатов на пост главы государства в случае проведения выборов.

Ранее стало известно, что Ермолаев вышел из комы после покушения. Отмечается, что его состояние улучшилось. Состояние его спутницы остается критическим: ей ампутировали обе ноги, провели несколько переливаний крови, также существует риск потери зрения, слуха и речи.

До этого украинские СМИ писали, что Служба безопасности Украины могла устроить покушение на Ермолаева, чтобы взять под контроль связанные с ним кол-центры в Днепропетровске. СБУ также могла это сделать, чтобы предотвратить его возможное вмешательство в политику в будущем.

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