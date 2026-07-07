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07 июля 2026 в 10:31

Женщинам дали советы, как преодолеть тревогу при мыслях о рождении ребенка

Психолог Грекова: преодолеть страх перед родами поможет поддержка близких

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Женщинам, которых пугают мысли о рождении ребенка, следует не скрывать свои эмоции, а поделиться ими с близкими — открытый диалог, разбор переживаний и поддержка помогут преодолеть страх, заявила РИАМО клинический психолог Ирина Грекова. Она отметила, что в одиночку гораздо сложнее справиться с такой проблемой.

Обсудите с партнером ваши переживания, дальнейшие действия, распределение обязанностей. Помните, что тревога — это нормально. Не надо себя ругать за ваши естественные переживания. Определите самые главные источники тревоги, запишите их, а рядом на том же листе напишите варианты и способы решения. Выгрузка на бумагу своих переживаний, их структурирование и поиск решений существенно снижают тревожность, — посоветовала Грекова.

Эксперт уточнила, что избавиться от этого страха разом не получится — преодоление должно быть поэтапным. По мнению психолога, важно не критиковать себя за проявление слабости и помнить, что идеальных родителей не существует. Бережное отношение к себе, отказ от навязанных социальных образов и позитивное мышление позволят настроиться на рождение ребенка.

Ранее психолог Галина Рейнталь заявила, что частый сон поможет женщинам в декрете справиться с эмоциональным выгоранием. По ее словам, в ритме постоянной заботы о ребенке и доме рано или поздно наступает не только физическая, но и эмоциональная усталость, которую нельзя игнорировать.

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