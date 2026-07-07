Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
07 июля 2026 в 10:45

«Не очень эффективно»: Шохин предостерег ЦБ из-за ключевой ставки

Шохин заявил, что Банку России не стоит повышать ключевую ставку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Сигналы Банка России говорят, что на ближайшем заседании совета директоров регулятор в лучшем случае сохранит ключевую ставку, такое мнение высказал глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин в беседе с «Интерфаксом». По его словам, ЦБ может рассмотреть вариант повышения ставки, но, по мнению главы РСПП, это было бы неправильно.

Подорожание топлива приведет в конечном счете к повышению инфляции, вернее так — не позволит ждать дефляции в сезон, в августе, поэтому Центральный банк может сыграть на опережение и повысить ставку. Но вообще, бороться монетарными способами с немонетарными факторами инфляции не очень эффективно, это не срабатывает, как правило, — сказал Шохин.

19 июня Банк России девятый раз подряд принял решение о снижении ключевой ставки. Она была уменьшена на 0,25 процентного пункта, до 14,25% годовых.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор видит возможность для дальнейшего снижения ключевой ставки. По ее словам, ЦБ РФ в июле обновит прогноз развития экономической ситуации.

Экономика
Банк России
Александр Шохин
РСПП
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Шокирующая картина»: депутат о состоянии врачей после суточных дежурств
Отец Блиновской так ни разу и не увидел дочери после посадки
В Одессе мужчину в нижнем белье силой затолкали в микроавтобус
Власти раскрыли ужасающие детали нового военного преступления ВСУ
В ГД раскрыли детали нового закона о соцуслугах ветеранам боевых действий
В Госдуме заявили, что на саммите НАТО обсудят вопрос уничтожения России
Мессенджер МАКС запустил полезную функцию для предпринимателей
Полянский сравнил Запад с трусливой птицей в вопросе диалога с Россией
Глава Минобороны Польши обвинил прежний кабинет в лицемерии
Бабкина ответила, прибегала ли к пластическим операциям
Самолет TezJet аварийно сел в аэропорту Манас
СБУ нашла убийцу подозреваемой в покушении на Ермолаева
Военэксперт раскрыл значение освобождения Петро-Ивановки под Харьковом
Знакомый Усольцева рассказал о странных деталях после его исчезновения
Ученые выяснили, когда на Земле исчезнет растительная жизнь
В Китае чиновника приговорили к смертной казни за крупные взятки
Токаев решил подражать своему иностранному коллеге
Юрист ответила, можно ли купить машину без водительского удостоверения
Лавров усомнился, что Рютте взяли бы в украинский «Квартал-95»
Петербуржец заплатил свободой за плюшевого медведя для избранницы
Дальше
Самое популярное
Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя
Life Style

Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная
Общество

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины
Семья и жизнь

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.