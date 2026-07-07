«Не очень эффективно»: Шохин предостерег ЦБ из-за ключевой ставки

Сигналы Банка России говорят, что на ближайшем заседании совета директоров регулятор в лучшем случае сохранит ключевую ставку, такое мнение высказал глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин в беседе с «Интерфаксом». По его словам, ЦБ может рассмотреть вариант повышения ставки, но, по мнению главы РСПП, это было бы неправильно.

Подорожание топлива приведет в конечном счете к повышению инфляции, вернее так — не позволит ждать дефляции в сезон, в августе, поэтому Центральный банк может сыграть на опережение и повысить ставку. Но вообще, бороться монетарными способами с немонетарными факторами инфляции не очень эффективно, это не срабатывает, как правило, — сказал Шохин.

19 июня Банк России девятый раз подряд принял решение о снижении ключевой ставки. Она была уменьшена на 0,25 процентного пункта, до 14,25% годовых.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор видит возможность для дальнейшего снижения ключевой ставки. По ее словам, ЦБ РФ в июле обновит прогноз развития экономической ситуации.