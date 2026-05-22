22 мая 2026 в 13:23

Лайфхак с подоконника в огород: нашатырь лечит почву и отпугивает вредителей без лишних трат

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Многие дачники по привычке проходят мимо нашатырного спирта в аптеке, а потом удивляются, почему у соседей лук крепче и тля не трогает посадки. Между тем это простое средство давно работает на грядках как подкормка и защита одновременно.

Нашатырный спирт — это источник азота, который растения усваивают очень быстро. Если у лука желтеют перья, значит, ему не хватает питания. В этом случае на ведро воды добавляют примерно три столовые ложки нашатыря и поливают грядки вечером. Растения быстро «оживают», а резкий запах еще и отпугивает луковую муху.

Против тли используют более мягкий раствор: около 50 мл нашатыря на ведро воды и немного хозяйственного мыла. Мыло помогает жидкости лучше держаться на листьях. Обрабатывать нужно особенно тщательно нижнюю сторону, где чаще всего сидят вредители.

Есть и другой полезный эффект. При посадке томатов слабый раствор в лунке помогает отпугнуть проволочника и поддерживает корни в начале роста. А для комнатных растений это еще и способ избавиться от цветочной мошки — достаточно полить слабым раствором или слегка обработать поверхность почвы.

Главное правило простое: не превышать дозировку и готовить раствор сразу перед использованием. Работать лучше на свежем воздухе, чтобы не вдыхать пары. Тогда нашатырь действительно помогает, а не вредит и заменяет целый набор магазинной химии.

