21 января 2026 в 10:00

Россиянам рассказали о самых полезных и безопасных тренировках

Глава сети фитнес-клубов Киселева: упражнения со своим весом самые безопасные

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Чтобы не нанести вред организму во время занятий в тренажерном зале, лучше всего выполнять упражнения с собственным весом, заявила NEWS.ru президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ), руководитель международной сети фитнес-клубов Ольга Киселева. Кроме того, она порекомендовала групповые занятия и бассейн. По ее словам, эти виды физической нагрузки наиболее безопасны.

Безопасна работа с собственным весом. Не берите свободный вес, не работайте в тренажерах. Если опасаетесь, что техника упражнений у вас недостаточная, ходите на групповые программы. Там как минимум всегда есть тренер, который вам покажет, как правильно все делать. Сходите в бассейн, он вам точно не навредит, даже если техника плавания у вас неправильная, — сказала Киселева.

Также она посоветовала занятия пилатесом, растяжкой, йогой без специального оборудования. По ее мнению, такие тренировки точно принесут пользу организму.

Ранее доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина сообщила, что в бассейне можно подхватить гепатит, грибок и ротавирусную инфекцию. Врач предупредила, что инфекции могут передаваться через воду, зараженные поверхности и даже системы вентиляции.

