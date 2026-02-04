Сочная курочка в кефире с имбирем — вау!

Пропорции на 1 кг курицы: 300 мл кефира (1–2%), 2 измельченных дольки чеснока, 1 ч. л. натертого имбиря, 1 ст. л. соевого соуса, 1/2 ч. л. куркумы, соль, перец — по своему вкусу.

В миске соедините кефир с подготовленными ингредиентами — смесь приобретет яркий золотистый оттенок и пряный аромат. Обильно покройте этой пастой курицу, натирая под кожу для максимальной пропитки. Дайте постоять в прохладе 5–6 часов, чтобы маринад раскрыл все грани вкуса. Запекайте в духовке при 180 градусах 50–60 минут до хрустящей корочки. Кефир увлажняет мясо, а имбирь с куркумой добавляют восточную пикантность, превращая обычную курицу в гастрономический шедевр!

