Прекратите быть добрыми — будьте глупыми: парадоксальный совет великой Бехтеревой для спокойной жизни

Некоторые люди запоминаются не своими заслугами, а одной негромкой фразой, сказанной как бы между прочим. Для меня таким человеком стала Наталья Петровна Бехтерева. Она умела говорить о сложных вещах просто — так, что сначала хочется возразить, а потом понимаешь глубину ее слов.

Однажды она обронила: «Перестаньте быть добрым — будьте глупым». Сначала это кажется странным. Нас ведь с детства учат быть отзывчивыми, заботливыми, помогать другим. И мы стараемся соответствовать. Но в какой-то момент ловишь себя на мысли: вроде бы все правильно, а на душе — усталость и какая-то глухая обида.

Со временем это чувство становится только острее. Чаще всего вымотаны и опустошены те, кто всю жизнь пытался быть «хорошим для всех». Тот, кто никогда не отказывает, всегда выручает и подставляет плечо. Сначала это ценится, потом воспринимается как должное. И однажды перестают даже спрашивать, есть ли у тебя силы. Просто знают — ты не подведешь.

Фромм говорил: кто живет ради чужих ожиданий, постепенно теряет себя. И это происходит почти незаметно.

Грань между искренним участием и самоотказом очень тонка. Человек, привыкший угождать, оказывается втянутым в чужие проблемы. К его доброте быстро привыкают. Она перестает быть щедростью и становится чем-то самим собой разумеющимся.

Сама Бехтерева считала: чтобы жить долго и счастливо, нужно иногда позволять себе «глупость» — не быть чрезмерно удобным, не тащить на себе все.

С умными людьми та же история. Их ценят до тех пор, пока пользуются. Им поручают самое трудное, взваливают чужие заботы. И они справляются. Снова и снова. Пока не обнаруживают, что их голова и силы заняты всем, кроме собственной жизни.

Роджерс писал: приняв себя настоящего, мы становимся способными меняться. Но для этого придется перестать быть тем, кого постоянно ждут другие.