День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 мая 2026 в 21:00

Прекратите быть добрыми — будьте глупыми: парадоксальный совет великой Бехтеревой для спокойной жизни

Наталья Бехтерева Наталья Бехтерева Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Некоторые люди запоминаются не своими заслугами, а одной негромкой фразой, сказанной как бы между прочим. Для меня таким человеком стала Наталья Петровна Бехтерева. Она умела говорить о сложных вещах просто — так, что сначала хочется возразить, а потом понимаешь глубину ее слов.

Однажды она обронила: «Перестаньте быть добрым — будьте глупым». Сначала это кажется странным. Нас ведь с детства учат быть отзывчивыми, заботливыми, помогать другим. И мы стараемся соответствовать. Но в какой-то момент ловишь себя на мысли: вроде бы все правильно, а на душе — усталость и какая-то глухая обида.

Со временем это чувство становится только острее. Чаще всего вымотаны и опустошены те, кто всю жизнь пытался быть «хорошим для всех». Тот, кто никогда не отказывает, всегда выручает и подставляет плечо. Сначала это ценится, потом воспринимается как должное. И однажды перестают даже спрашивать, есть ли у тебя силы. Просто знают — ты не подведешь.

Фромм говорил: кто живет ради чужих ожиданий, постепенно теряет себя. И это происходит почти незаметно.

Грань между искренним участием и самоотказом очень тонка. Человек, привыкший угождать, оказывается втянутым в чужие проблемы. К его доброте быстро привыкают. Она перестает быть щедростью и становится чем-то самим собой разумеющимся.

Сама Бехтерева считала: чтобы жить долго и счастливо, нужно иногда позволять себе «глупость» — не быть чрезмерно удобным, не тащить на себе все.

С умными людьми та же история. Их ценят до тех пор, пока пользуются. Им поручают самое трудное, взваливают чужие заботы. И они справляются. Снова и снова. Пока не обнаруживают, что их голова и силы заняты всем, кроме собственной жизни.

Роджерс писал: приняв себя настоящего, мы становимся способными меняться. Но для этого придется перестать быть тем, кого постоянно ждут другие.

Проверено редакцией
советы
психология
Здоровье
счастье
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мирошник высказался о ночной атаке на Рязань
Трамп намекнул, что у Стармера начались серьезные проблемы
Ужин с американскими звездами продали на аукционе за $9 млн
Клиника в Новороссийске выступила с заявлением после гибели ребенка
Жительница КБР передала деньги курьеру, тоже оказавшейся жертвой мошенников
Текстиль как язык интерьера: как ткани формируют атмосферу
В Киеве связали проблемы Ермака с ослаблением позиций Зеленского
Путин утвердил единые базовые региональные меры поддержки участников СВО
Над регионами России за шесть часов сбили 56 беспилотников ВСУ
Тактильный интерьер: почему нам важно чувствовать пространство
В Европе поразились «угрозе» Лаврова достать оружие
Лавров обвинил Запад в замалчивании преступной политики Киева
Трехлетний ребенок попал под удар ВСУ в Белгороде
ВСУ совершили чудовищный налет на многоэтажку в российском городе
Появились новые подробности об украинском катере у берегов Греции
Фицо заявил, что продолжит ездить в Россию
Сценарии уюта: как текстиль помогает дому подстраиваться под ритм жизни
Гидрометцентр предупредил москвичей об аномальной жаре
Бункер, комнаты для шуб: что известно об элитной даче Зеленского под Киевом
Новая волна украинских БПЛА не смогла пробить противодроновый щит Москвы
Дальше
Самое популярное
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Москва

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада

Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России
Общество

Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.