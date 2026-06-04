ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 июня 2026 в 05:05

Покойник зовет с собой: главная опасность сна-предупреждения

К чему снится покойник, зовущий за собой К чему снится покойник, зовущий за собой Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Видеть во сне умершего человека, который настойчиво зовет за собой, пугающе и тревожно. Однако популярные сонники не всегда трактуют этот сюжет как однозначное предвестие смерти. Гораздо чаще такой сон символизирует внутреннее состояние сновидца или предупреждает о грядущих переживаниях.

Толкование сновидения для всех

Если покойник зовет с собой во сне, важно обратить внимание на детали. Согласно соннику Миллера:

  • для женщины подобное видение может предвещать знакомство с влиятельным покровителем, который поможет в карьере;

  • мужчине этот же сюжет сулит риск переложить свои проблемы на чужие плечи, так что не стоит просить помощи у друзей или соглашаться на авантюры.

Толкование сонника Ванги в этом случае предупреждает о вероятности попасть под дурное влияние. В реальной жизни появится человек, который будет навязывать свое мнение, и противостоять ему будет сложно. Сонник Нострадамуса связывает такой сон с финансовой нестабильностью. Расточительность приведет к долгам, поэтому лучше пересмотреть бюджет.

К чему снится зовущий покойник мужчине

Особого внимания заслуживает вопрос, к чему снится покойник, зовущий за собой, мужчине. Несмотря на сказанное выше, сонник Симеона Прозорова дает обнадеживающее значение. Умерший зовет мужчину к судьбоносному решению, и друг поможет сделать правильный выбор. А вот Исламский сонник предупреждает представителей сильного пола о скорой ситуации, за которую станет стыдно, хотя прямого отношения к ней сновидец может не иметь.

К чему снится зовущий покойник женщине

Когда такой сон снится женщине, трактовки также разнятся. Незамужней девушке сюжет с покойником мужского пола сулит скорое замужество. Однако если умерший настойчиво зовет за собой, а девушка готовится к свадьбе, стоит задуматься о правильности выбора — сон может предупреждать об ошибке. Замужней женщине сон с зовущим покойником предвещает появление воздыхателя, но отношения будут развиваться на расстоянии.

К чему снится покойник, зовущий с собой К чему снится покойник, зовущий с собой Фото: Shutterstock/FOTODOM

Детали сновидения

Существует и общее для всех предупреждение: если покойник зовет по имени или хватает за руки, в ближайшее время стоит беречь здоровье и избегать рискованных ситуаций на дороге. Однако паниковать не стоит. Священники РПЦ призывают не видеть в таких снах мистики: умершие родственники приходят, чтобы их помянули добрым словом и молитвой.

Если сон вызвал тревогу, можно сходить в церковь, поставить свечу за упокой и заказать молитву. Главное — не поддаваться страху и помнить, что большинство трактовок говорят не о гибели, а о жизненных трудностях, которые можно преодолеть.

Ранее мы рассказали, к чему снится умирающий человек.

покойник
сонники
сновидения
сны
психология
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Девятилетний мальчик оказался в больнице после нападения собаки
Украинский главком признал превосходство России над ВСУ
В МАГАТЭ рассказали о «сильной атаке» на Запорожскую ТЭЦ
Синхронист Мальцев объяснил, почему взял паузу в спортивной карьере
Терапевт предупредила о смертельной опасности злоупотребления водой
Токаев объяснил истоки президентской власти в Казахстане
В России напомнили о важных льготах для детей участников СВО
В МИД России раскрыли, почему Европа не фигурирует в переговорах по Украине
Экс-сенатор США рассказал, как Трамп относится к Путину
Суд признал законным арест скандального адвоката Карабанова
Энергодар погрузился во тьму после ударов ВСУ
Новый российский седан с отделкой из дерева и кожи наппа показали на ПМЭФ
МИД России обвинил Киев в геноциде курян
Почему не работает Telegram сегодня, 4 июня: замедление, когда заблокируют
«Слушать и учиться»: глава делегации США назвал причину поездки на ПМЭФ
Сафонов вошел в десятку самых дорогих вратарей мира
В России придумали, как сократить число нелегальных детских лагерей
МИД России анонсировал зарубежную поездку Лаврова
ВСУ обстреливают город в Запорожской области
Мадьяр признал тотальную зависимость Венгрии от России
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Перетираю муку и желтки: пеку творожную нежность — ПП королевскую ватрушку. Шикарный десерт без лишних калорий
Общество

Перетираю муку и желтки: пеку творожную нежность — ПП королевскую ватрушку. Шикарный десерт без лишних калорий

Когда не хочется готовить: 3 рецепта быстрого ужина за 20 минут
Семья и жизнь

Когда не хочется готовить: 3 рецепта быстрого ужина за 20 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.