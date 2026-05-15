День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 мая 2026 в 08:55

16 мая — день памяти преподобного Феодосия Киево-Печерского

16 мая — преподобный Феодосий Киево-Печерский: житие и молитвы 16 мая — преподобный Феодосий Киево-Печерский: житие и молитвы Фото: IMAGO/Andreas Stroh/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

В круговороте повседневных дел мы часто ориентируемся только на большие церковные праздники, такие как Пасха или Рождество. Однако православие — это живая преемственность любви и подвига, которая раскрывается в ежедневном календаре. Знать дни памяти святых так же важно, как помнить дни рождения близких людей, ведь святые — это наши небесные покровители и старшие друзья.

16 мая преподобный Феодосий почитается церковью как один из величайших подвижников. Его жизнь — это не просто сухие факты из прошлого, а реальный пример того, как вера преображает человека. Сегодня мы вместе вспомним его путь и разберемся, почему его фигура остается ключевой для каждого верующего.

Житие Феодосия: от благочестивого юноши до игумена

Будущий подвижник родился в Василеве, неподалеку от Киева, в благочестивой семье. С ранних лет Феодосий Киево-Печерский, житие которого пропитано искренним стремлением к Богу, проявлял необычайное смирение. В отличие от сверстников, он не искал шумных забав, а предпочитал храм и чтение священных книг. Его путь не был усыпан розами: мать святого, искренне любя сына, долгое время не понимала его стремления к аскезе и даже пыталась силой удержать его от монашества.

Однако зов сердца был сильнее. Услышав в храме слова Спасителя о том, что нужно оставить все и следовать за Ним, юноша тайно ушел в Киев. Там он нашел пещеру, где подвизался великий старец Антоний. Именно так встретились Феодосий Печерский и Антоний Печерский, заложив фундамент того, что позже станет духовным сердцем Руси. Под руководством Антония Феодосий принял постриг и начал свой путь, полный молитвы и тяжелого физического труда. Со временем его кротость и мудрость стали настолько очевидны, что братия избрала его своим игуменом.

Верующие в церкви Феодосия Печерского в Киеве Верующие в церкви Феодосия Печерского в Киеве Фото: Стрингер/ РИА Новости

Роль в основании Киево-Печерской лавры

Если Антоний был родоначальником пещерного жительства, то Феодосий стал тем, кто выстроил внутренний уклад и дисциплину обители. Как основатель Киево-Печерской лавры в ее общежительном формате, он ввел Студийский устав, который позже распространился по всем русским монастырям.

При Феодосии монастырь перестал быть просто собранием отшельников в пещерах. Он превратился в процветающий духовный центр, где:

  • строились наземные храмы и кельи для размещения растущего числа братии;

  • организовывалась помощь бедным и больным, для чего при обители был создан специальный двор с церковью;

  • велось активное переписывание книг, что сделало монастырь очагом просвещения.

Преподобный лично участвовал во всех работах: он носил воду, рубил дрова и пек просфоры, показывая пример того, что любой труд может быть богоугодным, если совершается с молитвой.

Духовные подвиги и труды преподобного

Главным подвигом Феодосия было его безграничное милосердие и смирение. Даже став игуменом огромного монастыря, он носил самую ветхую одежду. Известен случай, когда возница, не узнав в скромном монахе настоятеля, заставил его управлять лошадьми, а сам лег спать в повозке. Феодосий с радостью исполнил это, не сказав ни слова упрека.

16 мая преподобный Феодосий вспоминается нами как учитель молитвы. Он учил иноков и мирян, что вера без дел мертва, но и дела без молитвы лишены фундамента. Интересный религиозный факт: молитвенное состояние, в которое погружались святые отцы, согласно современным исследованиям нейропсихологов, способно гармонизировать работу коры головного мозга. Для человека воцерковленного это не новость, ведь искренняя молитва преподобному Феодосию приносит глубокий внутренний покой и ощущение защищенности.

16 мая — день памяти преподобного Феодосия Киево-Печерского 16 мая — день памяти преподобного Феодосия Киево-Печерского Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

О чем молятся Феодосию Печерскому

Многие из вас спрашивают: чем помогает Феодосий Печерский в современной жизни? Будучи при жизни защитником вдов и сирот, святой и после своего успения остается скорым помощником во многих нуждах.

С молитвой к преподобному Феодосию можно обратиться в следующих случаях:

  • укрепление в вере: это особенно важно для тех, кто только начинает свой путь (новоначальный христианин часто сталкивается с сомнениями и искушениями, требующими духовной стойкости);

  • поиск жизненного пути: святой помогает определиться с призванием, найти верную дорогу в профессии и не свернуть с истинного курса в сложные моменты выбора;

  • материальные трудности и вопросы жилья: так как преподобный строил обитель с нуля, преодолевая нужду, ему молятся об успехе в строительстве, благоустройстве дома и при нехватке средств на самое необходимое;

  • примирение в семье: Феодосий всегда выступал за мир и кротость, поэтому его просят об умягчении сердец близких и прекращении затяжных раздоров между родственниками;

  • исцеление недугов: по молитвам у святых мощей многие верующие находят облегчение в телесных страданиях, получая благодатную поддержку в борьбе с болезнями.

Теперь вы знаете, чем помогает страждущим Феодосий Печерский. Между тем наука подтверждает, что вера помогает человеку легче переживать кризисы. Психологи отмечают: люди, имеющие духовную опору, на 30% быстрее восстанавливаются после стрессовых ситуаций. Это делает обращение к святому не только духовным актом, но и важным шагом для поддержания душевного здоровья, ведь искреннее упование на помощь свыше снижает уровень тревожности и дарит надежду.

Преподобный Феодосий Киево-Печерский в представлении ИИ Преподобный Феодосий Киево-Печерский в представлении ИИ Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Где находятся мощи и иконы святого

Главная святыня — святые мощи преподобного — почивает в Киево-Печерской лавре. Однако частицы мощей и чтимые образы можно встретить во многих храмах по всей России. Икона Феодосия Печерского имеет особое значение: часто его изображают вместе с преподобным Антонием, что символизирует неразрывность отшельнического подвига и деятельной любви к ближнему.

Глубокое понимание своих корней и почитание таких великих личностей, как Феодосий Печерский и Антоний Печерский, делает нашу общую историю живой и значимой для каждого сердца. Всматриваясь в лик святого на иконе, мы видим не сурового судью, а доброго наставника. Молитва преподобному Феодосию, произнесенная от сердца в любом месте, будет услышана.

В завершение хочется сказать: жизнь святого Феодосия учит нас тому, что величие заключается не во власти, а в служении. Будь вы воцерковленный прихожанин со стажем или человек, только переступивший порог храма, пример преподобного поможет вам сделать жизнь чуть более благостной и осмысленной.

Пусть этот день станет для вас временем тихой радости и духовного роста. Помните, что каждый ваш добрый поступок — это маленькое продолжение того дела, которое начал великий Феодосий Киево-Печерский, житие которого мы сегодня вспомнили.

Ранее мы рассказывали о празднике Преполовения Пятидесятницы.

православие
праздники
вера
советы
религия
христианство
молитвы
храмы
иконы
Валентина Еремеева
В. Еремеева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме заявили о риске новой пандемии
Бойцы ВС России выбили солдат ВСУ еще из одного села в Харьковской области
Мужчина пообещал убить девочек за отказ приехать к нему домой
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в российском регионе
В Госдуме жестко высказались о гибели трех рязанцев после атаки БПЛА ВСУ
Инфекционист рассказала, сколько живет хантавирус при комнатной температуре
Желтый уровень погодной опасности объявили в Московском регионе
Актер из «Чернобыля» погиб на СВО
Сын экс-президента захотел снять фильм об отце и обратился к заключенному
Беспилотник ночью залетел в воздушное пространство страны НАТО
В российском городе рухнула часть фасада здания администрации
В НГПУ назвали критический возраст цифровых рисков для детей
Зумеры раскрыли, что их бесит на работе больше всего
Боец ММА пожертвовал собственной жизнью ради спасения тонущих детей
Стало известно, когда Путин посетит Китай
В Госдуме узнали о популярных у детей конфетах-«вейпах»
IT-специалист назвал самый раздутый маркетинговый параметр в смартфонах
Власти российского региона пошли на решительные меры из-за пожаров
Раскрыто, пригласят ли РФ на церемонию памяти жертв бомбардировки Нагасаки
В Брянске назвали последствия ночной атаки ВСУ
Дальше
Самое популярное
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Москва

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры
Культура

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.