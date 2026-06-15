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15 июня 2026 в 17:06

Режу лаваш кружками и пеку пирог «Лепестки»: сочная начинка и румяный сыр — закуска, которая украшает любой стол

Фото: D-NEWS.ru
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Когда хочется приготовить что-то необычное из самых простых продуктов, этот пирог выручает всегда. Кружочки лаваша с сочной начинкой выкладываются по кругу и после запекания напоминают красивые лепестки цветка.

Внутри — нежная курица, сладкий болгарский перец, кукуруза и ароматный томатно-сливочный соус, а сверху аппетитная сырная корочка.

Для приготовления вам понадобится: тонкий лаваш — 2 листа, куриное филе — 300 г, лук репчатый — 1 шт., растительное масло — 30 мл, перец болгарский желтый — 1 шт., перец болгарский красный — 1 шт., кукуруза консервированная — 120 г, томатный соус — 100 г, сливки 20% — 125 мл, сыр твердый — 150 г, чеснок сухой — 0,5 ч. л. (или 2 зубчика свежего), паприка — 0,5 ч. л., соль — по вкусу, черный перец — по вкусу, петрушка — 20 г.

Лук мелко нарежьте и обжарьте на растительном масле до мягкости. Добавьте куриное филе, нарезанное небольшими кубиками, и готовьте около 5 минут. Затем отправьте в сковороду мелко нарезанный сладкий перец и продолжайте готовить до его мягкости.

Добавьте томатный соус, кукурузу и сливки. Приправьте чесноком, паприкой, солью и перцем. Тушите несколько минут до легкого загустения соуса, затем добавьте петрушку и полностью остудите начинку.

Из лаваша при помощи тарелки или кулинарного кольца вырежьте кружки диаметром около 10 см. На каждый кружок выложите начинку и немного тертого сыра. Сложите пополам, слегка защипнув края, и установите в круглую форму по кругу, формируя «лепестки».

Когда форма заполнится, посыпьте пирог оставшимся сыром и отправьте в духовку, разогретую до 180 градусов, примерно на 20–25 минут до появления золотистой корочки.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Ольга Шмырева любит этот рецепт за его эффектную подачу. На столе такой пирог выглядит гораздо ярче, чем рулеты из лаваша.

Проверено редакцией
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лаваш
болгарский перец
кукуруза
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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