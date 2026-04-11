11 апреля 2026 в 15:39

ДТП с участием КамАЗа унесло жизни двух человек под Курском

Хинштейн: два человека погибли при столкновении КамАЗа и легковушки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
ДТП с участием КамАЗа унесло жизни двух жителей Курской области, авария произошла на дороге между населенными пунктами Курица и Нижняя Медведица, сообщил глава региона Александр Хинштейн в Telegram-канале. Оба пострадавших скончались до прибытия медиков. Еще один участник ДТП, 59-летний мужчина, получил легкие травмы.

Приношу искренние слова соболезнования родным и близким: сил вам справиться с такой утратой, — написал губернатор.

Ранее в Татарстане четыре человека погибли в ДТП с участием Lada Granta и трактора с прицепом. Авария произошла на трассе в Алькеевском районе. Еще один пассажир легкового автомобиля попал в больницу.

До этого в Сети появилось видео, на котором запечатлен момент смертельного ДТП в Москве с участием Jaguar и «Газели». На них видно, как микроавтобус на высокой скорости въехал в остановившуюся из-за технической неисправности иномарку.

Также жительница американского штата Алабама узнала о наличии онкологического заболевания четвертой стадии после ДТП. Несмотря на диагноз, она решила не отменять запланированную свадебную церемонию.

ВСУ нарушили пасхальное перемирие и ударили по Новой Каховке
В 68 российских регионах зафиксировали снижение потребления алкоголя
NASA отправило к МКС корабль с пятью тоннами груза
В Дагестане «закрыли» руководителей стройфирмы за полумиллиардную аферу
Зеленский согласился с Путиным, дети в ВСУ: новости СВО на вечер 11 апреля
Эсминец США замер у входа в Ормузский пролив после ультиматума Ирана
Стало известно о неожиданном визите известного политика на передовую к ВСУ
Два человека пострадали при атаке ВСУ на Шебекино
«Растет отторжение»: политолог о ситуации с евроинтеграцией в Молдавии
«Самая сладкая нефть»: Трамп выступил с неожиданным заявлением
Стало известно, где Киев запланировал провокации во время перемирия
«Бутерброд с колбасой в антракте»: жену Прилучного застали на свидании
«Все еще думаю»: Дженнифер Лопес рассказала о своей ключевой роли в кино
В России предложили ввести важную инициативу для волонтеров СВО
Трамп рассказал о своих ожиданиях от переговоров США с Ираном
«В качестве услуги для всего мира»: Трамп сообщил о начале расчистки Ормуза
«Опять бутафория»: Лоза пообещал разоблачить лунную миссию американцев
Появились новые подробности переговоров США и Ирана в Исламабаде
Москалькова раскрыла, сколько еще на Украине россиян под репрессиями
Иран потребовал от США реальных шагов в одном вопросе
Дальше
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Семья и жизнь

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Убил учительницу и живет радостно: что грозит пермскому подростку и его родителям
Общество

Убил учительницу и живет радостно: что грозит пермскому подростку и его родителям

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
Общество

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона

