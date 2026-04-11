ДТП с участием КамАЗа унесло жизни двух человек под Курском

ДТП с участием КамАЗа унесло жизни двух человек под Курском Хинштейн: два человека погибли при столкновении КамАЗа и легковушки

ДТП с участием КамАЗа унесло жизни двух жителей Курской области, авария произошла на дороге между населенными пунктами Курица и Нижняя Медведица, сообщил глава региона Александр Хинштейн в Telegram-канале. Оба пострадавших скончались до прибытия медиков. Еще один участник ДТП, 59-летний мужчина, получил легкие травмы.

Приношу искренние слова соболезнования родным и близким: сил вам справиться с такой утратой, — написал губернатор.

