Экс-президент Польши нашел работу в США Экс-президент Польши Дуда стал работать в американском фонде «Наследие»

Экс-президент Польши Анджей Дуда стал работать в американском фонде «Наследие», сообщил телеканал RMF24. Организация поддерживает партнерские связи с консервативными лидерами в разных странах.

Для меня большая честь присоединиться к фонду, — сказал Дуда.

Бывший глава государства будет занимать должность приглашенного научного сотрудника. Он намерен продвигать консервативную политику в Европе.

