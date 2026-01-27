Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
27 января 2026 в 16:51

Экс-президент Польши нашел работу в США

Экс-президент Польши Дуда стал работать в американском фонде «Наследие»

Анджей Дуда Анджей Дуда Фото: Marcin Banaszkiewicz/Fotonews/Global Look Press
Экс-президент Польши Анджей Дуда стал работать в американском фонде «Наследие», сообщил телеканал RMF24. Организация поддерживает партнерские связи с консервативными лидерами в разных странах.

Для меня большая честь присоединиться к фонду, — сказал Дуда.

Бывший глава государства будет занимать должность приглашенного научного сотрудника. Он намерен продвигать консервативную политику в Европе.

Ранее суд первой инстанции в Сеуле приговорил бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Еля к пяти годам лишения свободы по делу о препятствовании аресту. Он проходит подсудимым еще по семи делам. Четыре из них напрямую связаны с резонансным введением военного положения в стране в конце 2024 года.

До этого бывшая помощница экс-президента США Джо Байдена Тара Рид рассказала, что он еще с 1990-х годов проявлял негативное отношение к России. Она подчеркнула, что на протяжении всей своей дипломатической карьеры политик демонстрировал явное неуважение к российской стороне. Рид вспомнила, что Байден проявлял стремление к конфронтации с Москвой в 2014 году.

